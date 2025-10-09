自由電子報
新聞線上》國民黨的另一種焦慮

2025/10/09 05:30

國民黨在台灣是一個特殊的單位，當鏟子超人忙著在花蓮救災，他們忙著在黨主席辯論，明明是扎根台灣參加選舉的政黨，選黨魁者卻爭相吶喊「我是中國人」。（資料照）國民黨在台灣是一個特殊的單位，當鏟子超人忙著在花蓮救災，他們忙著在黨主席辯論，明明是扎根台灣參加選舉的政黨，選黨魁者卻爭相吶喊「我是中國人」。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨在台灣是一個特殊的單位，當鏟子超人忙著在花蓮救災，他們忙著在黨主席辯論，明明是扎根台灣參加選舉的政黨，選黨魁者卻爭相吶喊「我是中國人」，蔣介石政權靠美國保護才偏安台灣，徒子徒孫們正大肆散布疑美論，泛藍有十五個執政縣市，深藍和瘋藍黨員卻掌控黨內的投票，曾經有過龐大知識藍和經濟藍隊伍，卻眼睜睜地看著傅崐萁在立法院毀憲亂政。

脫線的國民黨，正活脫脫存在於台灣。花蓮爆發重大災情，傅崐萁要幫縣長太太徐榛蔚甩鍋，國民黨跟著推諉卸責，鏟子超人和鏟子超人的家人們，都看在眼裡。這個吃台灣米，喝台灣水，靠著這塊土地苟延殘喘生存發展的政黨，不正名「台灣國民黨」，已是一種當代背叛，選黨魁者竟然爭相向北京屈膝表態，猶如在競選「統一促進聯盟」黨主席，這不僅是開自己的玩笑，更是開國民黨走向亡黨的玩笑。

如果國民黨是一個正常的政黨，行事較為穩重的郝龍斌應該當選黨主席，但這是一個奇怪的政黨，獲得侯友宜、張善政等眾多諸侯支持的郝龍斌，有第三度落選黨主席的可能。高喊「我是中國人」的鄭麗文有指標性中國台商支持，她還有個優勢，就是國民黨有超過六成的「高齡化」鐵票黨員，這群深藍因為意識形態的僵化、民族主義的情緒、省籍情結的發酵、年金改革的不滿，再加上中共在網路群組分化奏效，他們嚮往中國人的偉大復興，痛恨美國霸權主義，尤其普遍仇恨民進黨。

這樣的黨員結構，過去支持韓國瑜背棄高雄選民契約，「韓流」成為橫衝直撞的政治「盲流」，把二〇一八的勝利，雪崩成二〇二〇的慘敗！現在這群黨員，又要再度發威，即使鄭麗文出身綠營，沒有任何執政經驗，憑著她的伶牙俐齒，罵起民進黨最使勁，展現的態度最強硬，「我是中國人」喊得最大聲，深受深藍和瘋藍的青睞，理性的藍營支持者看得膽戰心驚。

有藍營策士認為，二〇二八呼聲最高的盧秀燕，若真要郝龍斌當她的「吳伯雄」，最後關頭應該站出來做指引。可惜的是，連傅崐萁率隊在國會毀憲亂政，盧秀燕都未曾警告制止，她可能在最後關頭出手相助郝龍斌嗎？就算想，盧媽媽叫得動這群仇美仇綠的深藍黨員嗎？

藍白聯手在立法院惡整賴政府，看似氣勢很旺，事實上藍營支持者充滿「亡黨感」。當華府智庫資深研究員林和立聲稱，中國已能「直接致電國民黨主要立法委員」並下達指令，這是對台灣民意的最直接挑釁，台灣人不可能無感。國民黨若走向紅統化，全面背棄台灣優先路線，不僅將加速滅亡，也是再一次裂解的開始。

