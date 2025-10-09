社論》中共專政萬變不離其宗

中共這個權力／利益集團，縱使最高權力由一而分，外界也不宜一廂情願認為，中國會因為中共內部的突發狀態，一步走到民主、自由、法治、人權的新世界。（法新社資料照）

十一，習近平在中共建政七十六週年招待會重申，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。而中秋前夕，中共在福州的統戰活動，國台辦主任宋濤強調要堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整。受邀參加的國民黨副主席連勝文則回以：該黨將在堅持「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，繼續推動兩岸交流，促進兩岸和平發展。在此之前，華爾街日報報導，習近平計劃趁川普急於與中國達成貿易協定之際，要求川普正式表態「反對台獨」。盛傳北京高層鬥爭、政策路線出現矛盾之際，中共的對台政策並未見鬆動跡象，國民黨配合中共統戰也一仍舊慣。

另，美國國防部估計，中共火箭軍四年增加約五十％武器儲備，導彈約達三千五百枚，目前還不清楚有多少枚導彈部署在東海岸，並以台灣為目標，但衛星圖像顯示，火箭軍的導彈旅近年來已新建更大的基地、更多發射台。產經新聞則有文章報導，根據日本智庫「國家基本問題研究所」的分析，解放軍正在強化對台「斬首作戰」的演練。該研究所公布了一組最新衛星影像，揭露解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程，此一模擬總統府周邊的訓練區域，自二〇二〇年起擴張幅度已接近三倍。凡此，又是另一個值得注意之處：儘管解放軍將領清洗不斷，但所謂的二〇二七年具有攻台能力，命令似乎仍在持續執行。習近平路線，早已揚棄改革開放，中美關係也每下愈況。聯俄制美，在三年多來的俄烏戰爭更加確定。雖然日前李強赴美重提「夫妻論」，但類似的戰略或戰術調整，似未涵蓋修改對台敵意。

一年多來，北京政治氣氛詭譎，不時傳出互相矛盾的訊息。比較妥當的分析可能是，習近平的健康出了狀況，中共權力／利益集團正在危機處理。一種可能是，習近平（當權派）的內部建立權力交接制度，這是習派單獨解決權力空窗問題，也確保了習近平路線不受影響。照理說，習近平集團，既然已經掌握黨政軍三位一體，只要他們內部井然有序，便可以自行解決權力交接的問題了。不過，如果當權派的核心，突然出現不能行使權力的情況，非當權派可能會把它視為奪權的時機。尤其是，經濟民生激化社會不滿之際。從而，集體領導的幽靈就會從權力的墳墓走出來，紛紛投入權力交接的遊戲平台，令當權派無法關起門來私了。這齣戲，目前看來以文鬥為主，但也不能排除武鬥的可能。

中共這個權力／利益集團，縱使最高權力由一而分，外界也不宜一廂情願認為，中國會因為中共內部的突發狀態，一步走到民主、自由、法治、人權的新世界。比較可能的是，這齣懸疑劇走到終點，舞台上的主角換了幾個，戲劇的主軸卻沒有改變。密切注意中共內部高層變化，對台灣來說尤其是不可忽視的課題。因為，如果真的出現「硬幹」情況，祖國統一、寸土不讓的民族大義，對高唱民族主義的中共而言，沒有人敢不搖這面旗幟，否則，正當性必然受到對手猛烈攻擊。

可以確定，中南海的京華煙雲，並不是改革派與反改革派之爭，更像是二十大定於一尊的習近平，由於出乎意料之外的個人健康口實，令被壓抑的非習派躍躍欲試。挑戰者，或許會修正極左傾向，但那比較可能表現在經濟面向，因為中國的產業就業惡化已經危及社會穩定，影響到中共權力／利益集團的生存命脈。換言之，「維穩一黨專政」才是硬道理。而基於「維穩」的需要，「祖國完全統一」的措辭與行動，也絕對是不可挑戰的壓艙石。八月，九月，習近平接連出巡西藏、新疆，各種揣測之外也不失這一層意思。

老實說，台灣比任何國家更期待，中國成為正常的現代國家。但，此一願景總是渺不可期。說來諷刺，中共常言反對外部勢力干涉。如果對比歷史，西方如果有所謂的干涉中國內政，頂多就是人權而且力度越來越弱。面對看不到盡頭的一黨專政，真正希望中華民族偉大復興者，應該期待西方施壓中國政治改革，一如當年促使台灣的蔣氏威權統治，由硬威權主義走向軟威權主義，終而在後蔣時代完成民主化。從這個角度來看，民主國家在一九九〇年前後，並未促使中國共黨政權垮台，反將中國定位成世界工廠、市場，幾無成為民主大國如印度之想像，且致使台灣在二戰後迄未成為正常國家，其中暗藏著什麼深奧的大國戰略，令人好奇。

