自由廣場》讓老戰機重生／從殲6改裝 談台灣軍民雙用

2025/10/08 05:30

◎ 張厚光

中國在長春航展上展示一項新武器 — 由退役的殲六戰機改裝成的攻擊無人機。這種「舊機新用」的設計，提醒我們：對岸連老戰機都能找到新生命，我們是否也應重新思考退役裝備的價值？

台灣的F-5系列戰機，在風光除役後，多半被拆解或展示。這當然是時代交替的結果，但它也曝露我們國防思維的侷限 ─ 報廢比創新容易、汰換比延壽簡便。其實，日前在製造商原廠舉行的飛行時數授證典禮上，前國防部長馮世寬就提到，F-5曾有轉型為無人靶機與訓練機的構想，只是未能落實。

這段被遺忘的構想，其實正是「軍民雙用」精神的起點。「再利用」不只是節省預算，更是技術與思維的延續。若能把退役平台重新設計，結合AI飛控、數據模擬與能源管理，就能變成全新的無人訓練載具、飛控實驗機，甚至是災害監測平台。

退役裝備未必是廢物，有時是可創新的素材。這種概念在各國已成常態。美國將老F-16改為AI靶機、南韓把舊直升機改為消防載具、以色列更利用退役飛機作為無人作戰測試平台。這些例子在在說明：利用技術延壽，戰力就能再生。

對台灣，這樣的轉型不只是國防課題，更是整體產業的機會。因為要讓老機重生，需要跨領域整合 — 飛控系統、AI軟體、通訊模組、能源設備、材料工程。當這些技術鏈被打通，不僅能服務軍方，也能支援民間的防災、科研與能源網絡。這正是「軍民雙用」的真義所在。

台灣不缺技術，也不缺人才，我們缺的是一個願意把「報廢思維」轉為「再生思維」的政策平台。或許，下一架F-5不該被放進博物館，而應該被拖進創新實驗室；讓它從歷史的一部分，成為未來的一塊拼圖。

（作者在漢翔航空任職）

