自由廣場》《鏗鏘集》 從前，殖民問題；現在，移民問題

◎ 李敏勇

近代世界歷史，殖民問題是重要的敍述；進入現代世界歷史，殖民問題大多已解決；後現代世界，移民問題取代殖民問題。

川普的第二任美國總統，對移民問題使出極端手段。不只嚴苛制壓非法移民，對合法移民也提高條件。極端右翼保守派的政策施為，讓美國這個以自由為豪的國家成為左翼急進份子不可思議的倒退，許多左右衝突頻頻上演。

移民，從前是一些人避離原屬國家政治壓迫，選擇成為效忠新國家的行為。一戰、二戰時期避離歐洲諸國、特別是納粹德國，美國成為移民首選。美國雖未殖民他國，但引進勞工吸收了亞非人民。後殖民時代，非洲多國獨立後，人民移民到前殖民歐洲諸國，歐洲的移民問題也常見事端。

被殖民地人民的反抗譜出許多動人的故事，促成了列強的反省，以及被殖民地的解放和獨立。二戰後組成的聯合國，多少國家是從被殖民地獨立的新興國家？但多少新興國家比非聯合國會員國的台灣在政治經文化條件遜色？

二戰後新興獨立國家人民有多少人選擇移民前殖民國成為國民？從前近代、現代到後現代，國民國家普遍化的時代，移民現象很普遍。台灣的不確定國家狀況，不只戒嚴時期許多人移民美國及他國，有些官員還因家人移民卻獨留自己一人在台北當官而有牙刷主義的嘲諷。喜歡強調中華民族主義的共產黨中國在走資化以後，也有一大堆黨政軍特關係人移民被他視為帝國主義的美國。

移民前殖民國不只對反殖民是諷刺，對强調民族偉大復興的中國是諷刺。移民在移民國有貢獻，但也造成問題。不只合法移民，非法移民也氾濫。國家怎麼了？畢竟民族性格存在差異，認同也不盡一致。

歐洲的移民問題是殖民歷史的反撲，�受是應當的。美國呢？沒有殖民歷史的美國，川普一反在移民群落的美國夢印象，不盡是友善歡迎手勢，而是架起刺網。

不能好好建構自己的國家，選擇成為他國國民，難免因政經文化條件而受不公平待遇或挫折。美國夢的幻滅提醒人們，要建構自己的國家，並努力讓自己的國家成為好國家。就像要建構家庭，努力讓家庭成為好的生活共同體。後現代思潮的去國家化、去家庭化，畢竟存在著問題。移民也不盡是避離原屬國家，另覓良木而棲之上策。

（作者是詩人）

