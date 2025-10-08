自由電子報
自由廣場》《林保華專欄》親中，印尼民主正在倒退？

2025/10/08 05:30

九月三日北京閱兵，印尼總統普拉博沃應允參與，卻因國內政策不當引發騷亂還出人命，因而宣布不出席閱兵。但九月二日晚上他又趕到北京，說是局勢和緩能夠脫身，給足了習近平面子。其實，二〇二四年十月二十日他剛宣誓出任總統，十一月上旬他第一個出訪的國家就是中國。可見他和中國的關係很特別。而他是印尼前總統，以屠殺共產黨與壓抑中華文化聞名的蘇哈托的二女婿。實在耐人尋味。

普拉博沃因一九七五年鎮壓東帝汶獨立運動與一九九八年排華而備受爭議，但他矢口否認。他後來從商，累積財富，在東加里曼丹擁有紙漿廠、種植園三千四百公頃。前任總統佐科威（普拉博沃當他的國防部長）後來把首都從雅加達遷到東加里曼丹。

佐科威與普拉博沃的關係十分詭譎。佐科威屬於民主奮鬥黨，是一九九八年以後的民主政黨，普拉博沃是大印尼運動黨，由舊軍人組成。二〇一四年、二〇一九年兩次總統選舉，普拉博沃都輸給佐科威。佐科威代表改革勢力得到民眾擁護，但中共擠出日資介入雅萬高鐵後，佐科威第二任立場顯著轉變，邀請普拉博沃出任國防部長，適當妥協雖是必要，但佐科威和中國關係越來越密切，十年任期訪中八次，見中國領導人十二次。普世價值越來越單薄，引發不安。

二〇二四年選舉更是怪象，普拉博沃拉攏佐科威兒子、梭羅當市長的吉布朗當副手，佐科威於是不支持自家政黨的候選人，轉而支持兒子參與的政敵陣營而勝選。

二〇一七年印尼通過的《選舉法》規定正副總統參選人必須年過四十歲，因吉布朗前一年只有卅六歲，未符法定年齡。但去年有政黨向印尼憲法法院提出司法覆核，要求降低參選人合法年齡至三十五歲。申訴者包括主打年輕人路線的印尼團結黨，該黨在上訴期間更換了黨主席，由年僅卅歲的吉桑接棒。他是吉布朗的弟弟、佐科威的幼子。審理法案的憲法法院首席大法官安華，則是佐科威的妹夫，相關角色都是佐科威的家人。結果憲法法院以五票支持、四票反對，判定任何人只要擁有擔任地區領袖（省長、縣長及市長）經驗，即使未滿四十歲，仍然合乎參選正副總統資格。

佐科威的兒子都在新加坡就學，估計都懂英文、中文，吉布朗的妻子是新加坡華人，他未來若當上印尼總統，中國又能聲稱印尼人是炎黃子孫，是中國分割一部分。

印尼民主化以來，我就擔心被中共滲透，所以在回憶錄盡我所知寫下中共地下黨的情況，盼印尼當局有所警覺。哪知如今恐怕逃不過這一關。其實親中無法讓印尼政局穩定，因大批中國廉價貨傾銷，印尼中小企業破產，失業率增加，社會更加動盪。中國控制的TikTok在印尼甚至擁有超過一億用戶。

（作者為資深時事評論員）

