自由廣場》沒有任何一個社會能容忍／從美英法同類事件 論台灣的館長斬首

◎ 林志翰

網紅館長陳之漢那句「把賴清德狗頭斬下來」的暴力言詞能夠原諒嗎？

在美國，《美國法典》第十八編第八七一條清晰劃定，任何形式的死亡或傷害威脅，一律構成聯邦重罪。最經典的教材是二〇一七年喜劇演員凱西．葛里芬拿著總統川普的血腥斷頭模型的事件，她辯稱這是藝術諷刺，面對她的卻是令她意外的排山倒海的制裁，所有的贊助商全部取消與她的合約、CNN立即撤銷與葛里芬的合作，取消她共同主持跨年夜特別節目的合約、她的演藝生涯瞬間崩塌，並須接受美國聯邦特勤局的刑事調查。

對葛里芬的最嚴厲批評，不僅來自川普的共和黨，連與她政治立場相近、同樣反對川普的民主黨人，也紛紛和她劃清界線，稱她的行為「卑劣且錯誤」，贊助商則指責她違背該公司的核心價值。這時候，他們所捍衛的並非川普個人，而是「美國總統」這個職位所代表的國家體制與民主秩序的尊嚴。最後，葛里芬發布一段影片，為自己的行為道歉，承認自己做過頭，越過了界線。

再看英國，一名男子威脅首相德蕾莎．梅，法官斥責他是在「攻擊民主本身」。在法國，一名男子威脅「割開」總統馬克宏，法庭迅速以死亡威脅定罪。對民選元首的暴力威脅，就是對整個民主制度的攻擊，任何負責任的政治人物與公民，都有義務起身捍衛這個制度底線，無論他們對這位元首的政策有滿不滿意。

回看台灣！館長的斬首言論，國民黨不吭聲，民眾黨聲援，黃國昌主席更搞出「漢堡送暖」的可笑戲碼，那一句「他只是嘴壞」更是以私害公，幫暴力言論找尋合理化的藉口，企圖使「斬首」這個令人髮指的詞語，透過嘻笑打鬧而降低嚴肅性，變相鼓勵極端言論。

館長直播時的喊話對象，是中國，宛如在與中國對話，他還說「兄弟我等你」，這和鼓吹武統有什麼差別 ？

（作者是國中教師）

