自由廣場》向「挖土機超人」林鴻森先生致敬

2025/10/08 05:30

◎ 鄧鴻源

「挖土機超人」林鴻森先生因搶救花蓮災變而不幸殉難，賴總統七日親往他的靈堂捻香致哀，並代表全體國人向林鴻森致上最深敬意，也盼家屬節哀、保重。總統盡了他應盡的禮數，徐榛蔚和傅崐萁沒有。

挖土機行老闆林鴻森在花蓮災變後的第一時間，就載著兩台「小山貓」奔赴花蓮救災，揮汗剷起厚重污泥，不收任何酬勞，用行動展現台灣人的勇氣與大愛；在他因受傷感染敗血症而殉難後，他的義行與信念感動了所有台灣人，也將長遠駐留在我們心中。

總統提醒前往花蓮救災的志工與夥伴，務必注意自己安全，再小的傷口都不可輕忽。總統已請衛福部和花蓮縣府衛生局加強醫療巡迴的服務，整合志工和醫療資源，讓每位投入救援的朋友，都能平安健康地回家。問題是，花蓮縣政府願意配合嗎？

大家已看到，傅徐這對夫妻在災後的表現，宛如在演戲，哪有認真幫光復鄉鄉民解決問題？徐榛蔚居然指導總統怎麼救災，傅崐萁迫不及待要求國賠，還惡人先告狀，對大力協助花蓮的中央政府倒打一耙。

再看國民黨，有幾人前往花蓮協助救災？花蓮死傷慘重，國民黨連姓副主席居然還率團去中國福建與敵人「歡度」中秋節，像話嗎？這種黨對台灣還有憐惜之心嗎？

林老闆用生命詮釋了「台灣最美的風景是人」，願他安息，並向家屬致上最深的敬意與感謝，國家應該以正式儀典表揚他。

（作者是大學教授）

