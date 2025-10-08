自由廣場》大家都在挽救生命 他在搶救自己的政治生命

◎ 謝家豪

同樣是面對強颱威脅，高雄市政府在災前四十八小時就啟動預警撤離；花蓮縣政府卻在紅色警報發布後，還在「觀望」。

結果，一邊是人命得以安全撤離，一邊是未撤離而遭泥流奪走十八條人命。兩者之間的區別，不在天氣，而在治理。

我是一個小學老師，定居花蓮南區已經二十四年多，目睹光復鄉遭黑泥吞沒、房屋陷入泥海，災變無情固然心酸，最心痛的卻是人禍還在重演。

誰還在演？傅崐萁說中央沒協助撤離八千人，但他沒有說的是：「撤離」本就是「地方政府的責任」。到底要中央代替花蓮做到什麼程度？為什麼人家高雄市就辦得到？

紅色警報在九月二十二日早上七點就發布，距堰塞湖潰堤還有足足三十一小時，那是一天又七個鐘頭，時間一定夠，但縣府並未動起來。那時候，縣長還在南韓，她回國後第一件事不是防災會議，而是發稿「宣稱撤離完畢」，留下文字頁面的證據。

面對災民的質問，縣府只會拿「電鍋、洗衣機」當作安撫的奶嘴。那不是關懷，是塞住嬰兒的嘴，是侮辱。中央與志工、國軍在泥水裡鏟泥，花蓮縣府卻忙著擺拍。

傅崐萁所奔忙的，不是挽救災民的生命，而是在搶救他自己的政治生命。卓榮泰說的淋漓盡緻，那是字字血淚。

花蓮人該醒了。

污泥既然剷完了，真相就不能再被掩埋。這場災難不是天災，是地方制度的報應。

如果，我們這次還讓縣長安然過關，那下一場災難的名單裡，就會有更多我們熟識的名字！你還忍受再來一次嗎？

（作者是花蓮在地小學教師）

