社論》且談國民黨的暖身賽

2025/10/08 05:30

國民黨主席選舉昨在台中舉行政見發表會。（記者廖耀東攝）國民黨主席選舉昨在台中舉行政見發表會。（記者廖耀東攝）

中國國民黨的主席選舉，頂多就是一場正式賽前的暖身賽，因為候選人幾無參選二〇二八的能量。但，它畢竟是最大在野黨，挾其藍白合作控制立法院，對台灣的民主運作動見觀瞻。從朱立倫派夏立言穿梭兩岸，到傅、黃指揮藍白立委橫行國會，上演著「以民主對付台灣」的「京劇」。按照一年多來的國會亂象，如果再來一個紅藍白大合作的黨主席，國際所擔心的台海情勢發展，搞不好會如北京所願地相向而行。果真如此，在國際友人的眼中，台灣的前景可能類似阿富汗而非烏克蘭。

美國智庫詹姆斯敦基金會報告日前分析，三位主要候選人鄭麗文（二〇〇五連胡會訪問團成員）、郝龍斌（郝柏村之子）、羅智強（馬政府總統府發言人、副秘書長），均具「外省」背景，對中共抱持較為溫和的看法，並強烈支持九二共識。「我是中國人」，「粉碎台獨、法西斯」，「捍衛中華民國（主權及於中國）、反對台獨」，是他們的口頭禪。報告認為，郝的立場還是相對謹慎，他提出「三不」主張：「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」。報告也注意到，這三位候選人均不支持大幅增加國防預算。另，小笠原欣幸指出，儘管國民黨將九二共識定義為「一中各表」，中共則堅持「一中原則」，習近平上台後且對「九二共識」的解釋趨於緊縮：「九二共識就是一國兩制」。原本的模糊空間幾乎消失，這正是國民黨目前面臨的根本難題。

回頭看國民黨。戰鬥藍認為，國民黨重返執政，現在是十年來最好的機會。二〇二二年縣市長選舉，國民黨選多好，怎麼二〇二四年總統大選選不贏，因為黨主席有私心，吳敦義、朱立倫都有私心，都搞出兩組人來。戰鬥藍有沒有私心，那又是另一個問題。於今回顧，吳、朱固然有私心、充滿算計。然而，當年的國民黨候選人韓國瑜、侯友宜，「九二共識、反對台獨」，連「中華民國（台灣）與中華人民共和國（未曾統治台灣）互不隸屬」也反對，自絕於不支持統一的主流民意。可見，黨主席有黨主席的私心，候選人有候選人的致命傷。

說到私心，私心至少有兩種。一種是只圖個人或一小撮人利益，犧牲團體的總體利益。一種是只謀一黨之私，罔顧國家全民利益。其實，任何一個政黨，都不過是人民的一小部分，黨意凌駕民意，就是專制獨裁。中國共產黨，黨員近一億，乍看之下隊伍龐大，但以十四億人口基數來看，只是一根小指頭。然而，這個黨卻一黨專政，把十三億人民視為專政對象。這個黨只顧集團利益，即便為所有黨員利益著想，那也是「保中共不保中國」，那就叫做私心，沒有天下為公。國民黨，有一個病灶，就是「保中華民國、不保台灣」，聽到「中華民國台灣」便抓狂。在民主時代，心懷這種中國情結，除非對手自己執政失敗，否則很難打敗對手。

國民黨，民主化，本土化，早已隨著清洗李登輝而告終。這個中共的兄弟黨，很多習性也是一黨專政心態。最典型的是，有關「中華民國（台灣）」的前途，這個黨有一個先驗命題，跟他的兄弟黨很麻吉，那就是，台灣與中國同屬一個國家，而且，台灣是中國的一部分。這種敘事下，台灣（台澎金馬）只是地理名詞，類似中國大江南北任何一塊拼圖。這種心態，流露出上述智庫所凸顯的「外省」意識。而「外省權貴」，宛如國民黨的腦神經，類似「深層政府」之盤控力。在民主時代，國民黨依舊要替頭家決定未來，即使那種未來非民之所欲。歷經幾次政黨輪替，他們依舊是盤根錯節的「深層政府」，溫和的轉型正義工程根本莫可奈何。

也許，國民黨內部視角，幾位黨主席候選人有所差異，一如朱立倫、洪秀柱也不一樣。但，旁觀者清，表面上小異，本質上大同。外來心態不除，拒絕融入二三三〇萬人組成的共同體，卻認同一個虛無飄渺的幻象，形同「外省」、「台胞」的雙面人，兩岸都不當作自己人。一九四九年以來，「中華民國」招牌，還能掛在台灣，不是靠九二（同屬一中）共識，而是靠台美共同防禦條約、台灣關係法、六項保證，以及台灣的民主演進，這塊招牌才能存在於「台灣獨立現狀」。所以說，或許當事人不知道或假裝不知道，反對台獨，就是反對中華民國（台灣）：他們以中華民國（主權及於中國）反對台獨，不啻為北京搭設消滅中華民國、併吞台灣主權的雙殺便橋。問題是，這個便橋另一端隱約看得到，中國國民黨也將併入「中國國民黨革命委員會」。

