社論》高市早苗勝出的重大意義

2025/10/07 05:30

高市早苗四日當選自民黨總裁，是1955年黨成立以來第一位女性黨魁，可望在本月中旬的臨時國會，成為日本憲政史上首位女首相。（美聯社資料照）高市早苗四日當選自民黨總裁，是1955年黨成立以來第一位女性黨魁，可望在本月中旬的臨時國會，成為日本憲政史上首位女首相。（美聯社資料照）

高市早苗四日當選自民黨總裁，是一九五五年黨成立以來第一位女性黨魁，可望在本月中旬的臨時國會，成為日本憲政史上首位女首相。高市勝出，備受矚目，不僅男尊女卑的傳統在日本社會多少仍在，自民黨正面臨嚴厲政治挑戰，日本也處於內外重大變局。以保守主義知名，仰慕英國柴契爾夫人，受松下幸之助的國家經營與實幹精神影響，強調延續安倍晉三路線的高市，能否繼突破傳統男性政治的「玻璃天花板」，帶領建黨七十年的自民黨及日本再創新局，眾所關注。

從當選總裁後記者會表現看來，六十四歲的高市顯然信心十足，有備而來。她從容與堅毅兼具，顯現有多年歷練與準備；保守派的價值觀，深受「鐵娘子」影響，具體反映於政策主張；古都奈良基層家庭出身，讓她知道「民之所欲」與「苦民所苦」；有關貨幣、財政政策及通貨膨脹的論辯，凸顯了經濟學教授的經歷；而她擴大執政聯盟的期盼，已獲若干在野黨正面回應。歷經三次挑戰而如願，女黨魁甚或女首相的造就，顯非短期之功。

對眾所關切的議題，高市展現其個人政治特質。以「崇高雄渾」為座右銘，強調從政抱持崇高理想與雄心壯志。雖身為女性，她並非主張多元性別的女性主義者，長期反對女性天皇，不贊成夫婦別姓，也不認同同志文化。對於參拜靖國神社，她強調那是向為國捐軀者表達敬意，並祈求和平，不應成為外交問題，各國應就此相互尊重。

經濟內外挑戰尤為現實。陷入長年通貨緊縮及經濟成長停滯的日本，現今物價、薪資上漲及勞力不足成為主要問題。安倍經濟學的精要，在積極財政擴張與持續貨幣寬鬆，高市宣示將承繼且訂定總體計畫，著重高科技等產業投資，推進對外貿易，促進經濟成長，讓經濟規模十年內倍增，日本更強大而富裕。財政政策上，她強調「負責任而積極」，於減稅、發放現金的同時，透過經濟成長，增加政府稅收。對於物價，她認為斷言日本已擺脫通縮為時過早，企業能獲利的需求而帶動物價上漲較為理想，就此除了暗示繼續寬鬆貨幣政策，與日本央行對話，也將降低汽油稅，並支援虧損企業為員工加薪。

身為保守主義者，高市對社會福利有其主張和堅持。她宣示要減少過度和浮濫，倡導自立與勤勉的個人及社會倫理，教育重視實學，社會強化限制暴力、色情等有害表現，尤其網路詐騙和賭博等犯罪行為，增進資訊安全。另一方面，因個人親身經歷，她主張增進對育兒及照護支援，擴充女性健康醫療服務，提升家庭支援工作的社會認同及地位，改善對高齡者照護，以「減少因照護、育兒等因素而被迫離職的人數，打造一個人們不必放棄職涯的社會。」

對外在的經濟與安全挑戰，高市的保守主義價值也明白展現。她主張修改憲法第九條，把自衛隊改名「國防軍」，增加國防支出，放寬擁有攻擊性武力的限制。此外，要成立國家情報局，建立因應新型戰爭的國防體制，鞏固日美同盟，深化日美韓、日美菲安全合作。美國對等關稅是主要經濟衝擊，她表明不立即修改雙邊已達成的協議，而在現有機制架構爭取協調。

高市勝出，對台灣是好事一樁。在包括今年四月前來我國訪問的談話，她認同安倍的「台灣有事就是日本有事」，宣示繼承安倍遺志，台灣是日本極重要友人，要進一步強化台日關係；台海和平穩定是日本關注的事，絕對不能以武力或脅迫片面改變現狀，不讓台灣「變成第二個香港」。她還指出，「台灣有事」或有三種型態，即中國動武、海路封鎖、網路認知戰；如果中國動武而進入戰爭狀態，日本受限現有法律很難出兵，但可增進實質關係、加強情報資訊交換，並做好各種情況模擬，自由民主國家形成準軍事同盟。同時，經濟安全、人員交流、資訊交流，都是台日可加強合作的領域；特別是半導體，台日在人工智慧（AI）、太空開發都屬先進階段，可擴大合作與共同利益，增進彼此安全。

高市一旦坐上黨魁寶座，考驗即接踵而至。人事安排最立即，須修補並整合黨內各方人馬；接下來臨時國會首相指名投票，要合縱連橫，形成穩定的聯合政府。緊接著，美國川普總統到訪，首相也須前往南韓出席亞太經合會（APEC），都是新人面對的外交考驗。必須強調，成為「日本首位女性首相」未必是高市唯一心願，以政績贏得認可，才是她追求的最終目標。

