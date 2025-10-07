自由廣場》挺高市即挺安倍 賴清德總統一以貫之

◎ 林逸民

日本自民黨黨魁選舉，事前大多數民調、各國觀察家，都一口咬定小泉進次郎勝算較高，實際上，卻是高市早苗穩穩當選，雖然自民黨、公民黨聯盟如今在國會未能掌握過半多數，但自民黨仍是最大黨，在野各黨目前分散的態勢之下，自民黨組閣機率仍然最大，高市早苗有望成為日本第一位女性首相。

許多歐美媒體大幅報導高市早苗「打破玻璃天花板」，歐美許多女性政治領袖是因女性主義思潮而特別選出來作為象徵，但高市早苗不同，她的勝出並非因為身分政治，而是在能力、經驗、國際觀、聲望，各方面都比對手優秀。高市早苗也不因身為女性就譁眾取寵的全盤接收左派思維，而是堅持穩健務實的保守主義，對外重視國家戰略，堅定聯美挺台，對內重視產業復興與社會最根本的家庭價值，這樣的女性執政，才是真正的女性出頭天，更為難能可貴。

高市早苗被視為已故安倍晉三首相的傳人，二〇二三年筆者率領福和會訪日，拜會時為經濟保障大臣的高市早苗，當時她表達對台灣的強力支持，更提到日本食品出口台灣受阻的委屈。福和會自二〇一八年以來就一直推動解除不科學、不公平、不便民的無理禁止日本五縣食品進口，更別說國人赴日觀光都吃得很開心。最終直到二〇二四年才完全解禁。

高市早苗很早就對賴清德總統寄予厚望，賴清德任副總統時，高市早苗就殷殷期盼他勝選後能持續台日間的深厚友誼，賴也不負期望獲勝就任總統，今年四月底，高市早苗訪台，賴總統親自接見。

賴清德總統更於九月廿一日出席「安倍晉三研究中心」成立大會，安倍晉三是最挺台的全球領袖之一，向他致敬是台灣人的人情義理，也進一步強化與安倍傳人高市早苗的情誼。當時，卻有許多在野黨人、媒體，甚至有部分執政黨支持者，揶揄賴清德總統「押錯邊」，誑稱自民黨揆選舉後將遭報復，危及台日關係。

但這些批評者的眼鏡都跌破了，高市早苗當選，在全世界都不看好高市早苗的時候，賴總統就堅定不移、率先行動表態力挺台灣的友人、安倍精神的傳人，高市早苗必點滴在心，這也顯示政治不是投機取巧，重視人情義理的台灣心，終究是正確的。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

