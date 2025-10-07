自由廣場》「全社會韌性」是抵抗中國侵略的關鍵力量

◎ 廖明輝

面對中國導彈、封鎖與入侵威脅逐漸從假設走向現實，台灣是否準備好了？問題的答案，不能只用軍力回答。美國智庫蘭德公司資深分析師瑪塔．凱佩與斯科特．哈羅德，近期探討「台灣的社會韌性」認為這是攸關生死、國家生存的軟實力。他們訪談台美歐洲多位政府官員、非政府組織領袖與安全專家，理解台灣社會如何看待風險、準備災難、組織應變，並在必要時成為抵抗侵略的後盾。

中國近年強硬作風讓台灣社會逐漸意識到，面對侵略光靠軍隊不夠，還須全社會參與的防衛體系，以建構「全社會韌性」。面對俄國威脅的歐洲前線國家如芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都大幅現代化「整體社會防衛」政策，強調民間系統在戰時持續運作能力。這些國家在和平時期就不斷訓練平民、儲備資源、加強基礎建設防護力，台灣的努力正逐步向這些模式看齊。而台灣的地理條件使它的挑戰更加嚴峻，作為島嶼國家，一旦遭封鎖，援助與補給的難度將比陸地接壤的歐洲國家更高。

因此，中國若對台「封鎖」或「隔離」，可能不採直接軍事行動，而以中國海警為主的灰色地帶作戰，讓國際難以立即回應。此策略旨在降低北京承受的政治風險，對台灣而言，挑戰卻無所不在。蘭德報告指出，應對這類行動，不僅須要軍方準備，更須來自全民的社會韌性。蘭德報告從七個面向分析台灣的平民韌性，包括：心理韌性與社會凝聚、醫療與健康、關鍵基礎設施、政府治理連續性、交通與流通、食物與水安全、與外界通訊連結能力。這七個系統不只是「後勤」，更是在衝突中能否維持國家機能的命脈。一旦戰爭發生，能否照常供電、能否聯絡外界、能否穩定分配糧食與飲水，將決定國民的生存機會，也攸關整體社會是否崩潰。反過來說，這些民間系統韌性，也可能有助於阻止戰爭發生。北京若知道，台灣不只靠軍方作戰，更是整個社會都準備好撐過封鎖與轟炸，中國侵略的代價將加倍上升，勢必更審慎。

但台灣面臨的最大挑戰，不在物資或技術，而在政治上的分裂。蘭德研究指出，平民韌性的發展，在立法院與社會輿論場上，經常遭到政治化、標籤化。其實，韌性建設是全民生存工程，與統獨立場無關。全社會韌性必須在朝野都視它為國家安全核心，才可能深化落實。

儘管困難重重，台灣仍展現強大潛力。首先是活躍的民間社會，從急救訓練、物資儲備、反假訊息教育到災難應變演練，數十個非政府組織正默默耕耘。此外，許多公務機關逐步參與模擬演習，思考萬一戰爭發生，如何確保政府不垮台、社會不解體。這些行動雖未臻完善，但已邁出關鍵步伐。台灣的備戰，不只是軍人的事。全社會的參與、理解與準備，將決定這場存亡之戰走向。台灣二四〇〇萬人，不該只是旁觀者，而是抵抗威權的最後防線。中國可能想不戰而屈台灣，但只要台灣社會夠堅強、有信念、有能力，中國就須面對拒絕投降的一個國家，而非一座等待被接管的孤島。這是蘭德給我們最清楚的提醒，也是台灣必須回答的時代命題。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

