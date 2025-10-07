自由電子報
自由廣場》嚴查速辦館長的斬首言論

2025/10/07 05:30

◎ 吳一法

「館長」陳之漢五日在直播中揚言「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，社會為之譁然。刑事局昨（六）日認為言論涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，涉犯《刑法》第一五三條「煽惑他人犯罪」及第三〇五條「恐嚇危害安全罪」，報請新北地檢署指揮偵辦。 

憲法保障言論自由，但絕不容許藉言論自由之名、行破壞社會秩序之實，尤其陳之漢挾網紅聲勢，利用網路高流量蠱惑人心，且他自從中國返國後，近日言論已嚴重觸及國安法，司法倘不究責，必引發模仿效應，社會危矣。

花蓮縣光復鄉災變，國軍、民間團體積極投入救災，親中的館長陳之漢，日前竟宣稱，若是中共執政就不會發生溢堤，還建議直接向中國求援、請求十萬解放軍到台救災，言論形同藉救災以迎敵軍屠城。這次他又高喊斬首賴清德，這不只是附和中國，更有教唆犯罪之嫌。

 美國犯罪學者柯恩（Lawrence Cohen）和費爾遜（Marcus Felson），一九七九年指出犯罪發生有三要素，館長的斬首總統言論就證實了：一、他是具有犯罪意圖的攻擊者。二、他利用網路直播無人監督的特性。三、網友受煽動成為被害者。這種透過網媒以煽情和驚悚用語，顯然會產生蠱惑犯罪或思想作戰的渲染效應。

此事正好提醒我們，檢視台灣的總統指定繼承順位，總統缺位由副總統繼任，總統與副總統缺位時，由行政院院長代行職權。若三者皆喪生，尚無法律指明由誰成為三軍統帥。法律也沒有國家元首的「確認協議」，更沒有類似美國聯邦政府「指定倖存者」的規劃，政府允宜正視之。

館長的教唆犯罪，司法機關不可輕縱，且須速查速審速辦，以防衍生模彷效應，此一歪風不戢止，亂象會叢生，社會將動盪，國家將不安。

（作者是法律事務工作者）

