自由廣場》疫苗科學不應淪為意識形態犧牲品／中市府侵害權益 高端應依法求償

◎ 劉哲瑋

台中市政府宣布「高端疫苗不進校園」，理由竟是「尊重家長疑慮」。此事揭露中市府以政治凌駕科學的重大荒謬。一旦公共衛生政策不再以科學為依據，而憑政治風向為指標，這不只是行政怠惰，更是對台灣科研尊嚴的極度踐踏。

高端疫苗是台灣生技產業的代表成果。一九九八年腸病毒七一型重創台灣，造成七十八名孩童死亡。二〇一九年，高端與國衛院合作研發出全球第一支腸病毒七一型疫苗，填補國際防疫空白，拯救無數生命，這是台灣科研的里程碑。

在COVID-19疫情期間，高端的「S-2P棘蛋白穩定技術」獲美國國衛院（NIH）及莫德納授權，是全球少數取得NIH正式認可的企業，象徵美方對台灣科研的實質肯定。其臨床數據登上國際頂尖期刊《The Lancet Respiratory Medicine》，通過同儕嚴格審查，並獲WHO COVAX平台列入採購名單，獲巴拉圭、貝里斯、馬拉威等國核准使用。事實俱在，高端是國際級的科學成果。

如此成就，台中市府竟以一句「家長疑慮」就粗暴排除於校園之外。若只憑「疑慮」兩字就霸凌科學實證，那一切科研與技術都會輕易被恐懼封殺。這不但扼殺創新，更削弱台灣產業競爭力。國民黨長年把生技當作政治攻防工具，我們再次從台中市府的行徑看到這種劣質傳統。從宇昌案、浩鼎案到高端，每次攻擊都出於選舉算計，無端遭指控者事後都全獲證明清白，但台灣生技信譽已被一次又一次的摧殘。

研發雞尾酒療法、讓愛滋病患者延命的科學家何大一博士，曾痛批：「（馬）政府不扶植生技產業就算了，為什麼反而要一刀殺了它？」今天的台中市府，就在重演扼殺創新的政治暴力。

高端不該沉默。這已不是單純商業爭議，而是公共信任與科學倫理問題。筆者建議，高端應蒐集事證，對台中市府提起行政訴訟與名譽損害求償，要求公開其政策依據與風險評估資料。若無任何科學數據支持「不進校園」的決定，即屬行政濫權，違反《行政程序法》的公平與正當程序原則。

當政治可以任意踐踏科學，一座城市的文明就已崩壞。高端若勇敢提告，不只是為自身辯護，更是為台灣科學立下尊嚴的界碑。

（作者是教師）

