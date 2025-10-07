自由電子報
自由廣場》不知民間疾苦 鍾沛君女版晉惠帝

2025/10/07 05:30

◎ 沈言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，災區物資出現配送不均，甚至有便當因程序卡關而被放到臭酸。這本是行政效率與制度設計的問題，卻因台北市議員鍾沛君的發言而走偏。她在政論節目上反問：「災民或志工，有誰因為沒吃便當餓死嗎？」

歷史上不乏這樣的語言。《晉書》裡的「何不食肉糜」，是皇帝對饑荒的無知回應；既然沒有米，為什麼不去喝肉粥？法國大革命前的「沒有麵包，為什麼不吃蛋糕」，更成為統治者與民眾隔閡的象徵。這些話之所以被記住，不是因為直接造成死亡，而是因為揭露了權力者對基層生活的徹底脫節。今日災民爭取的不是蛋糕，而是最基本的熱食；當便當被糟踏浪費，卻用一句「沒有人餓死」輕描淡寫，這種冷漠修辭恰與歷史重疊。

災區傳出的畫面裡，有人連續兩天只能靠饅頭果腹，也有志工忙到深夜卻分不到熱食。這些不是因為社會沒有愛心，而是物資在縣府手中被卡住，寧可壞掉也沒能及時送到需要的人手裡。便當甚至需要出示識別證才能領取，導致有的災民吃不到，有的食物卻被倒掉。中央的物資與資源並非不到，而是地方行政把計算責任歸屬擺在第一線需求之前。當程序比人命還重要，制度的僵化就成了二次災害。

更嚴重的是，鍾沛君的言論還被同黨護航。有人不去檢討地方的失靈，反而忙著把責任推向中央，說是「撤離荒腔走板」。這種集體話術，讓人看到的不是問責，而是卸責。過去，即便是皇帝與皇后，說出這種話也難逃知識分子與民眾的唾棄；到了民主時代，權力已經不再絕對，卻還有人護航這種荒腔走板的言論。護航者究竟是在守護災民，還是在懷念權力的美味？

在這樣的語境裡，災民的困境被簡化成一個否定句，政治人物的對錯則被同黨護航掩蓋。這正是最危險的地方：當現實痛苦被轉換成修辭遊戲，災區就不再是需要被救援的現場，而成了政黨角力的舞台。真正需要被檢驗的，不是有沒有人餓死，而是制度是否能在關鍵時刻把災民放在第一位。否則，每一次災難都會變成政治人物的語言秀，而真正需要的人，只能繼續在算計與僵化中忍受。

（作者是業餘樂手）

