自由廣場》阿美族女婿觀點／超人族人共患難 台灣團結真有力

◎ 陳啟濃

為了感謝來自全國各地的志工超人與國軍超人，投入光復鄉災區的救災暨復原工作，馬太鞍族人特別穿戴傳統服裝，盛裝在光復火車站演出豐年祭的舞蹈與歌謠，向八方馳援而來的台灣超人們，表達族人最衷心的感謝，現場的志工被悠揚的歌聲感動得紅了眼眶，這讓族人更加賣力演出，現場是「歌聲與掌聲齊揚，族人共超人一心」，水乳交融、相濡以沫，呈現出台灣最美麗的風景，也展示出台灣人團結一心的同胞愛。

豐年祭的舞蹈本來僅在傳統祭典的演出，是為了感謝祖靈的庇佑，以及感恩大地賜予一年的豐收與平安。這次馬太鞍部落族人破例演出，是為了對來自全國各地同胞無私的奉獻，幫助部落族人可以及早恢復正常的生活，於是主動召集族人表達對台灣超人發自內心最崇高的謝意。

光復鄉的兩大阿美族部落「馬太鞍」、「太巴塱」，多年來一直秉持傳承豐年祭的傳統文化，每年的豐年祭慶典，都是按照族人傳統程序歌舞在進行，所以每年都吸引國內外許多人士前來觀賞。並能秉持文化精神，守護傳統祭典的尊嚴，倡導阿美族豐年祭不該成為政治演出，這樣的風骨讓阿美族的豐年祭更顯得格外值得尊敬與珍惜。

阿美族傳承有恩必報的傳統美德，不懂政客的算計，經過這次的災害，更能看出花蓮的問題在哪裡，不會繼續讓一些政客的小恩小利給蒙蔽了。

（作者是玉里阿美族女婿）

