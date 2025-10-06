自由電子報
自由廣場》三姓家奴 視覺之外有何留？

2025/10/06 05:30

◎ 張經偉

針對外型的發言，易引發歧視爭論，而從腦科學來說「要求停止品頭論足」可能才是違反人性：人類的五官資訊，首先被大腦處理的是視覺（犬科動物則是嗅覺），科學詞彙稱之「視覺優勢效應」。

但「視覺優勢」並不等於「視覺總是」，有業務經驗者必知：行銷，其實在開口前就已開始，但也不會就此不用和客戶對話。我們憑著生物本能相互品頭論足，但也不可能僅止於此，先談珍古德。

珍古德早期躍然於新聞媒體，她的外型也是話題。當時她是青春年華、修長美腿的金髮美女。對此，珍古德沒有爭論什麼，只是持續專注黑猩猩保育。滄海桑田，青春會老，智慧卻會累積。如今珍古德離世，我們永遠記得的，是對動物、對人類…都充滿慈愛與通透的老祖母。

再談黃國昌，跟我一樣的「太陽花世代」開罵前姑且先自問：當年我們難道不曾讚嘆「國昌老師好帥」？無可否認，初入政界的黃國昌是有外型優勢：俊秀的年輕學者，對著馬政府官員厲聲咆哮。然而，馬政府下台後，黃國昌一再尋找新的咆哮對象、頻頻切換陣營，當青春不再，剩下的就是一個嘴角下垂的三姓呂布。

《魔戒》作者J.R.R.托爾金筆下的奇幻世界裡，對比長生長青的精靈族，人類的生老病死，反而才是創世神的恩賜。人氣動漫《葬送的芙莉蓮》延續此設定，顯然是雋永論點。當我們自知年歲有限、俊美更有限，才會思考「視覺」之外還能留給世人什麼「心覺」？珍古德選擇「慈愛眾生」，黃國昌選擇「尋找敵人」。參考前人，你我也都有選擇。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

