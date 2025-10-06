自由廣場》（胡，怎麼說）國民黨人腦袋「千瘡百洞」!

◎ 胡文輝

國民黨發言人李明璇聽見「島嶼天光」，竟破口大罵赴光復救災的志工「鏟子超人」腦袋有洞、非常非常噁心，但她滿口粗暴、無理、鄙惡，正好證明國民黨人不但「腦袋有洞」、根本已「腦穿孔」成「千瘡百洞」！

國民黨帶頭醜化鏟子超人，其實是邪惡集團對台灣的攻擊發起信號，除了幫「權錢一把抓、救災無三小路用」的「傅徐王朝」解圍，更大的企圖就是發動網路攻擊，顛倒黑白，否定鏟子超人，抹煞台灣良善、正面的力量，否定台灣人與人、人與土地相互繫屬羈絆的天生自然情感，以達瓦解台灣團結真有力的邪惡目的。

誰怕「鏟子超人」？誰怕「島嶼天光」？就是腦袋「千瘡百洞」的國民黨人！傅徐王朝專制統治下的花蓮縣府，防災不力、救災無能，災前全面強制撤離沒做，就是害死廿多條人命的罪魁禍首，卻想方設法甩鍋卸責；大難發生後，傅王徐后腦袋想的卻是救災資源要牢牢掌控，救災重建及募款的錢要更多、更要由他們全部支配…。

因為傅王徐后腦袋都「千瘡百洞」，才導致志工義煮的菜飯竟遭花蓮縣府阻擋、不許運送給災民，而花蓮縣府自訂的便當卻要災民憑「災民證」才能領，但災區遭汙泥淹沒，哪來災民證？以致發生縣府上萬個便當發不完而餿掉，不少災民好幾天只能喫志工捐贈的饅頭及乾糧充饑。

國民黨腦袋千瘡百洞發作了，台北市議員鍾沛君為護航傅徐王朝竟反嗆「災區有誰沒吃到便當而餓死？」，原來她是以「餓死」當做安置災民標準，可見她腦袋瘡洞還真大。若是在她的選區台北市，她敢這樣瞎挺嗎？「餓死說」不但曝露心態冷血歪邪，更是對花蓮人民的歧視。

再看國民黨立委鄭天財的腦袋瘡洞。遲到十一天又十六分鐘後，救災無能更無誠的「徐后」終於去見部落災民，鄭天財負責消耗徐后遲到的十六分鐘，卻大吹他的「政績」，稱他曾要空軍用直升機吊挖土機去把堰塞湖挖掉，又稱要用直升機載工去用鋤頭挖，讓水每天流，問題是無路可通，長達二．三公里、高寬皆數百公尺的土石是要怎麼挖？如何讓九一〇〇萬噸水乖乖聽話慢漫流？以為自己是上帝？完全鬼話連篇、又一個腦袋「千瘡百洞」！

國民黨腦袋「千瘡百洞」的族繁不及備載，光復洪災就是一面照妖鏡，讓他們腦袋妖邪反常的赤色瘡洞無所遁形！

（作者是資深媒體人）

