自由廣場》鍾沛君缺乏人性 堪比中國官員

◎ 竹木一工

國民黨台北市議員鍾沛君在政論節目中，疑似為了護航傅崐萁、徐榛蔚夫婦的怠忽職守，竟語出驚人說「我們可以繼續在這裡爭執那一萬個便當浪費掉有多可惜，縣府怎樣沒把便當送到人民手中，那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」此話一出，社會譁然，網友留言「哇塞，人家很餓只是還沒死，所以就不嚴重是嗎？」、「完全不考慮災民感受」、「這種話說得出口！妳自己餓三天看看死得了嗎？浪費糧食妳說得這麼輕鬆」。

鍾沛君用「沒有人餓死」的最極端結果，幫傅崐萁夫婦的玩忽職守予以「正當化」，這套缺乏人性、缺乏同理心的護航功力，與中國官僚如出一轍。安徽滁河水質污染，導致大量魚隻死亡，驚惶不安的居民要求官府分析河水毒性，環保局長竟痛斥居民「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，須要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要。」再如江西宜黃政府強拆民房，導致居民自焚，引發公憤，主事官員竟狠嗆「沒有強拆就沒有新中國」。

根據中共《百度》的詮釋「雁過拔毛式腐敗」是指幹部運作資金分配、審批審核及事務管理，居中濫用職權，透過貪汙、截留、挪用等手段，侵佔侵害群眾利益，圖利自己，導致「惠官不惠民」的腐敗行為。在這次災變的種種怪現象中，人們彷彿看見「雁過拔毛式腐敗」的台灣版。

鍾沛君缺乏人性，缺乏同理心的「雷語」極其惡質，她不分青紅皂白的瞎挺傅崐萁夫婦，真是「卿本佳人奈何做賊」呀。

（作者從商）

