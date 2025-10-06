自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「趁災造謠」罪大惡極 應速告發究辦

2025/10/06 05:30

◎ 羅承宗

花蓮災變上了國際版面，在國人攜手救災、共譜舉世動人故事之際，各種悖離事實、臭不可聞的謠言卻在大量孳生，經由網路快速蔓延，煽惑國內人心，影響國際觀瞻，政府不宜輕忽。

就法而論，社會秩序維護法可謂年久失修、法律效果難有痛癢，而「趁災造謠」則是完全不同量級的惡行。依災害防救法第五十三條第三項規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。本條的立法宗旨，旨在採取刑事手段制裁對付趁災造謠的諸多惡行，以防杜不實災害救助資訊的散播，避免致生公眾或他人更大的恐慌及損害。

再參酌台南地方法院一〇九年度簡字第九九三號刑事判決意旨，趁災造謠將造成民眾恐慌暨對政府不滿情緒，足生損害於公眾及政府。導致中央政府相關部會必須額外浪費資源向廣大國民闢謠、澄清，爾等行為實屬惡劣，當應給予較為嚴厲之非難。

「趁災造謠」絕非言論自由範疇，已構成災害防救法第五十三條所規定的犯罪。綜上，不論中央或地方公務員，執行救災職務時若得知有犯罪嫌疑，應向檢察官或司法警察官告發。

在當前高度資訊化社會裡，政府機關澄清闢謠一千次，也抵擋不住謠言轉傳的速度及其為害之烈。面對操弄不實災害謠言的不肖份子，政府須積極面對，勇於告發，以正人心，以平民怨，以阻謠言分化我們的團結。

（作者是高科大科法所教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書