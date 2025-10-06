自由廣場》「趁災造謠」罪大惡極 應速告發究辦

◎ 羅承宗

花蓮災變上了國際版面，在國人攜手救災、共譜舉世動人故事之際，各種悖離事實、臭不可聞的謠言卻在大量孳生，經由網路快速蔓延，煽惑國內人心，影響國際觀瞻，政府不宜輕忽。

就法而論，社會秩序維護法可謂年久失修、法律效果難有痛癢，而「趁災造謠」則是完全不同量級的惡行。依災害防救法第五十三條第三項規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。本條的立法宗旨，旨在採取刑事手段制裁對付趁災造謠的諸多惡行，以防杜不實災害救助資訊的散播，避免致生公眾或他人更大的恐慌及損害。

再參酌台南地方法院一〇九年度簡字第九九三號刑事判決意旨，趁災造謠將造成民眾恐慌暨對政府不滿情緒，足生損害於公眾及政府。導致中央政府相關部會必須額外浪費資源向廣大國民闢謠、澄清，爾等行為實屬惡劣，當應給予較為嚴厲之非難。

「趁災造謠」絕非言論自由範疇，已構成災害防救法第五十三條所規定的犯罪。綜上，不論中央或地方公務員，執行救災職務時若得知有犯罪嫌疑，應向檢察官或司法警察官告發。

在當前高度資訊化社會裡，政府機關澄清闢謠一千次，也抵擋不住謠言轉傳的速度及其為害之烈。面對操弄不實災害謠言的不肖份子，政府須積極面對，勇於告發，以正人心，以平民怨，以阻謠言分化我們的團結。

（作者是高科大科法所教授）

