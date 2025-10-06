自由廣場》難怪花蓮選舉他家都贏／你捐錢 他收割，你救災 他攬功

◎ 郭索

花蓮光復災後，花蓮縣政府的操作手法，赤裸地令人難受。地方政治究竟是如何地公然挪用公信力、掠奪公民善意，是如何地進行偽善的自我美化以及無視外界觀感的權力擴張，都在泥地裡現形。

災變後，各界捐款、捐物資、趕赴現場捐力氣，但地方政府的統整與應對卻一再釀出重大爭議。來自各界的救災物資，被無端貼上「花蓮縣政府」貼紙，收割搶功，徒惹爭議。數日後，用牛皮紙袋發送五萬元慰問金，其中四萬來自民間捐款，卻在紙袋印上縣府標誌，將它們全數打包，宛如是縣府「德政」，讓人見識縣府政治操作的本事，捏造自己是最大施惠者的假象，公共善舉被它據為己有，災民不察，因而向偽善者感恩戴德，下回還是投票給它。

這種操作不只是誤導，更是對公共倫理的踐踏。面對災變，政府調配資源時理應清楚標示每一筆錢的來源與用途，花蓮縣府卻是消極救災、積極收割，刻意混淆，收買人心、累積選舉資源。

善心捐款本應清楚標明由來，而非淪為政客收攬人心的道具。這不是治理，而是「洗牌」：將災難牌洗成宣傳牌，將捐款牌換上恩主牌。你行善，它收割。你捐錢，他恩公。

這種行徑，對不起捐錢的人民，對不起收錢的災民，對不起良善的社會，對不起選票的託付，也對不起公務員的良心，如果花蓮縣府人員還有良心的話。

（作者從事自由業）

