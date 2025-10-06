自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》難怪花蓮選舉他家都贏／你捐錢 他收割，你救災 他攬功

2025/10/06 05:30

◎ 郭索

花蓮光復災後，花蓮縣政府的操作手法，赤裸地令人難受。地方政治究竟是如何地公然挪用公信力、掠奪公民善意，是如何地進行偽善的自我美化以及無視外界觀感的權力擴張，都在泥地裡現形。

災變後，各界捐款、捐物資、趕赴現場捐力氣，但地方政府的統整與應對卻一再釀出重大爭議。來自各界的救災物資，被無端貼上「花蓮縣政府」貼紙，收割搶功，徒惹爭議。數日後，用牛皮紙袋發送五萬元慰問金，其中四萬來自民間捐款，卻在紙袋印上縣府標誌，將它們全數打包，宛如是縣府「德政」，讓人見識縣府政治操作的本事，捏造自己是最大施惠者的假象，公共善舉被它據為己有，災民不察，因而向偽善者感恩戴德，下回還是投票給它。

這種操作不只是誤導，更是對公共倫理的踐踏。面對災變，政府調配資源時理應清楚標示每一筆錢的來源與用途，花蓮縣府卻是消極救災、積極收割，刻意混淆，收買人心、累積選舉資源。

善心捐款本應清楚標明由來，而非淪為政客收攬人心的道具。這不是治理，而是「洗牌」：將災難牌洗成宣傳牌，將捐款牌換上恩主牌。你行善，它收割。你捐錢，他恩公。

這種行徑，對不起捐錢的人民，對不起收錢的災民，對不起良善的社會，對不起選票的託付，也對不起公務員的良心，如果花蓮縣府人員還有良心的話。

（作者從事自由業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書