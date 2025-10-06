自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》樂於與美分享晶片產業成功經驗

2025/10/06 05:30

對美國而言，晶片生產台美「五五分」，不是弱化台灣的矽盾，而是美國因此更有能力提供保護台灣的矽盾。（歐新社資料照）對美國而言，晶片生產台美「五五分」，不是弱化台灣的矽盾，而是美國因此更有能力提供保護台灣的矽盾。（歐新社資料照）

有關台美關稅談判進度，行政院長卓榮泰表示，台美雙方已完成技術性磋商，正等待最後總結會議，政府正朝十月底前達成結論的方向努力。儘管有此正面訊息釋出，但台美談判仍有重大關卡有待克服。此即美方的重點在爭取半導體在地化生產，提高晶片製造比例，因此不僅川普總統屢次批評「台灣偷走美國的晶片生意」，商務部長盧特尼克更提出，台灣晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。但此一「五五分」提議立即遭到拒絕，台灣主談代表行政院副院長鄭麗君明確表示，對於台美晶片產能「五五分」，台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件。

盧特尼克的發言，被認為比較能夠代表川普的政策思維，而川普第二任仍延續貿易戰的升級版，不但重視地緣政治，更凸顯地緣經濟的重要性，不再只是針對中、俄、伊朗、北韓等邪惡國家，在地緣政治上強力要求盟友提升國防預算，承擔更多自我防衛責任，而在地緣經濟上，更將製造業帶回美國，視為要務，尤其半導體製造的振興，以建立地緣經濟的靭性。而關稅乃是川普強化地緣政治與地緣經濟的最重要武器。由此脈絡可以了解盧特尼克晶片「五五分」的用意。盧特尼克清楚闡述其構想，質疑如果台灣掌握九十五％晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？難道透過飛機或船運過來？美國必須減少對台灣晶片的依賴，因此他向台灣提出「五五分」的構想，美國生產一半，台灣生產一半。盧特尼克宣稱，即使「五五分」，美國仍在根本上依賴台灣，但如果美國掌握一半晶片，就有能力做必要的事。盧特尼克更宣稱，美國對台安全承諾不會因此改變，反而因供應鏈合作更緊密而「更具保障」。由此可知，對美國而言，晶片生產台美「五五分」，不是弱化台灣的矽盾，而是美國因此更有能力提供保護台灣的矽盾。

然而，盧特尼克的「五五分」提議，現實上確有難以有效落實的難處。目前全球半導體供應鏈，係由「美國設計、台灣製造、日本材料、荷蘭設備」組合而成，不但成功運作，更提供AI產業爆炸性成長的動力。這個供應鏈各司其職，分享龐大利潤，為多贏結果，但不論是台灣、日本、荷蘭之所得，均無法與擁有設計與組裝後的終端產品的美國相比。亦即，在高科技產業領域，美國依然掌控最重要的一環，就實質影響與利益而言，美國的晶片生意並未搶走，反而透過全球分工發揮了更大的效率。再則，台灣在晶片製造方面佔有主導地位，乃係獨創可以發揮最佳製造效益的晶圓代工模式所致，加上台灣擁有優秀人才、盡責的職場倫理及完整的產業鏈，才能漸漸在全球晶片製造產業獨佔鰲頭，可謂晶圓代工是台灣獨創的成功產業模式，並非從美國「偷走、搶走」。

換言之，台灣擁有強大的晶片製造能力，大多是自身的努力與成功的生產模式所致，被國際社會讚譽，可謂實至名歸。然而，美國對自身製造業日益萎縮，欠缺安全感，欲強化地緣經濟靭性，因而提出台美晶片生產五五分，亦無可厚非。不過，相較於美方的晶片生產五五分之構想，我國提出的協助美國建立科技產業聚落主張，更具有實現的可能性，應更積極說服美國政府接受此種台美互助協力的模式。依據行政院副院長鄭麗君指出，台灣對美提出有別日韓歐盟的「台灣模式」，以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G TO G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。此一提議的優點︰一是對美投資成為相關產業的集體行動，不是個別企業的單打獨鬥，可以相互支持，發揮綜效，並共同面對美國嚴苛的法規、工會壓力，爭取土地、水電、稅務優惠；其二，以台積電為例，若其設備商與封裝測試廠也隨之赴美投資，可以在美建立完整的供應鏈，一方面降低對台灣的依賴，更可以強化台美科技產業的連結。尤要者，對美移植完整的科技產業聚落，可以視為台灣產業全球佈局的擴大，表面上是產業外移，實際則深化台美的地緣政治與地緣經濟的合作關係。在完成談判的最後階段，我國更應對美國分析此一模式的利之所在，可以降低關稅戰的負面衝擊，達成台美雙贏局面。

川普回任之後，對關稅戰念茲在茲，欲重塑全球地緣政治與地緣經濟的版圖與靭性，而我國不論在地緣政治或地緣經濟上，重要性雖一再提升，卻凸顯我國在這兩方面努力不足，似乎將保護台灣安全的責任寄望於美國及各大國際組織，卻獨享龐大經濟利益。美國的晶片生產台美五五分，固然可行性不高，但其起心動念並非弱化台灣的矽盾，而是藉由分散晶片生產「去風險」，反而可以強化矽盾的保護力。經濟部長龔明鑫表示，台灣很樂意將成功經驗分享給友邦。總之，台灣雖是人口、土地面積的小國，卻是經濟強國，必須對自我防衛付出更多力量，並且分享台灣產業成功經驗，才是回應川普關稅戰、贏得國際社會敬重的正確作法。

