自由廣場》毒犯隨機傷人的因應之道

2025/10/05 05:30

◎ 王翔正

邇來，苗栗地區某超商外發生駭人聽聞的隨機砍傷人事件，經查該民嫌犯早年曾吸食二級毒品安非他命被判刑十年，甚至曾在同一家超商外隨機傷人，此次又再犯持刀重傷女童，引發公眾恐慌。

吸毒容易造成頭腦永久性傷害，甚至導致判斷力減損與自我衝動控制不佳，再犯率極高，尤其個體在精神狀態不穩定情況下，有時腦內會出現幻聽幻覺等症狀，誤認他人對自己構成威脅，極易對周遭陌生人進行無差別性攻擊。

實務上，施用或持有毒品者，違反法律誡命，通常以刑罰制裁，但其實，毒品成癮者多數會引發腦部慢性病變，是罪犯亦是病患，理應接受醫學治療，但畢竟監所並非醫療處所，以至於多數毒品人口的神經受損，卻未在監獄內獲得專業處理，時日漸長使教化工作成效低落，且在出監後難獲穩定工作，生活壓力增大，容易重回吸毒、犯罪的惡性循環。

為防止毒品犯隨機傷人事件發生，筆者建議︰

一、避免監獄化作用，應使用多元醫療模式

監獄本質上為「強迫教育」，難收教育之效，亦造成用毒者社會化工作難以進行，且我國監獄內毒品犯三至四成，人滿為患又易染惡習，再犯率高經常重複進出監所，容易結識同好，從小毒換成大毒，建議以醫療模式先行，讓藥癮者徹底根除毒品箝制。

二、增強更生人之復原力，俾利其賦歸社會

受刑人離開監獄後，才是問題的開始，他們長期面臨社會的歧視排斥、不被信任的對待、求職的挑戰及昔日同黨的召喚等困境，建議參考新加坡成立矯正企業公司（工作成員皆為更生人，提供工作機會避免重操舊業），使其憑藉自身培養的復原力（一技之長、重要他人關注與期待、清楚的生活目標等）、及有外在支持性的環境（包括家庭、朋友、觀護人、更生保護會等）交互作用，尤其「家庭支持」經常扮演舉足輕重的地位，若有家庭接納與肯定，以關懷取代指責、溫暖代替冷漠，讓藥癮者真正擺脫過去的自己，終能翻轉人生，成功賦歸社會。

（作者為文字工作者）

