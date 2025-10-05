自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》專家示警 中共能直接指揮國民黨立委

2025/10/05 05:30

◎ 于則章

最近，中國問題專家、華府智庫詹姆士敦基金會的資深研究員林和立聲稱，中國對台統戰程度之深、已是能「直接致電國民黨主要立法委員」、並下達指令的程度，認為只要中國實施封鎖，就能輕鬆接掌台灣。

令人想起，去年中國流亡作家袁紅冰在受訪時曾披露，中國國台辦向習近平和全國政協主席王滬寧提交文件「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，想藉中國國民黨於立法院勢力達統戰目的。

過去一年多，中國國民黨夥同民眾黨夾席次的優勢企圖在立法院擴權，遭到憲法法庭判決宣告違憲後，不但沒有收斂，反而更加瘋狂地透過杯葛大法官人事同意權來癱瘓憲法法庭，胡亂修財政劃分法將中央政府預算挖走並刪除或凍結國防預算等種種毀憲亂政的作為，林和立與袁紅冰所言顯非空穴來風！

中國國民黨是個心向中國的統派政黨，即令在台灣民主化已經將近四十年，他們卻依然死抱著「中國」二字，不肯土斷落地生根改名為「台灣國民黨」，甚至還自欺欺人稱「一個中國，就是中華民國」，然而當中國外交部嗆說他們在一九四九年已經推翻中華民國，中國國民黨卻不敢吭氣。

在二〇〇五年連戰訪中公然宣示「聯共制台獨」後，整個中國國民黨就快速地向中國共產黨一面倒，尤其是自二〇一六年歷經三次的總統選舉失敗，整個似乎是已徹底放棄繼續尋求在台灣執政，打算將台灣賣掉而自甘為中共馬前卒，許多中國國民黨籍的退役將領更不時與中共一個鼻孔出氣，絲毫沒有一點軍人的氣節。

在歷經一年多的政治亂局後，國人實在該覺醒了，如果繼續讓中國國民黨繼續留在政壇上，那無異於開門揖盜，自取滅亡，切勿輕忽林和立的警告！

（作者為公務員）

