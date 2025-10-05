自由電子報
自由廣場》台英深化 民主陣營的實質連結！

2025/10/05 05:30

◎ 衛重華

「台灣不是中國」不是口號，而是現實。在中共以一中原則封殺我國國際空間的同時，台灣不斷以民主自由的價值、關鍵科技的優勢，以及區域安全的貢獻，重塑與各國的夥伴關係。本次英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯率團訪台，不只是一場禮節性的外交拜會，更是對台灣國際存在的肯定與外交困局中的破口。

從英國軍艦穿越台海，到在CPTPP等多邊框架中挺台；從簽署數位、能源與投資協議，到點名民主是貿易的根本價值，英國國會與政府系統正以務實的方式傳達一個訊息：台灣值得全球自由陣營支持。此舉不僅鞏固英台經貿網絡，更針對中共試圖壟斷國際論述的意圖，給予實質牴觸。

北京總以「一中原則」為幌子，阻止他國與台官方往來，企圖製造台灣是中國一部分的虛假國際共識。然而，民主政體之間的合作並不會因北京的虛構而停止。台英之間簽署的三項支柱協議，正說明即便無外交承認，仍能建立制度化互惠架構，這是對中共壓迫外交空間的最直接回擊。

面對中國的地緣壓力與經濟滲透，唯有深化與理念相近國家的協作，台灣方能在國際場域持續發聲。我們不能期待所有國家都挑戰中共的威脅，但我們可以逐步建立「不需承認也能合作」的國際新常態，讓「非建交但更實質」成為對抗一中原則霸權的最有力方式。

台灣不是中國，這句話不只是民意寫照，而是價值與制度的分野。我們站在民主自由的陣營，與世界連結，與未來同行。

（作者為軍人）

