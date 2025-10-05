自由電子報
自由廣場》國際注目 志工力量強化台灣韌性

2025/10/05 05:30

◎ 魏思源

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前潰壩溢流，洪災重創光復鄉，讓許多居民家園被泥流吞沒，農田受損，生活陷入困境。然而，在災區滿目瘡痍之際，最先湧入的，並非大型機具或龐大資源，而是一群自發行動的志工。他們揹著鏟子、手套、雨鞋與頭燈，甚至準備簡單乾糧與睡袋，投入現場救援，義無反顧地協助災民。

英國《衛報》報導，這些志工來自各地，畫面讓國際社會看見台灣的草根韌性。台媒報導，連外籍人士與移工也加入清掃隊伍，毫不吝惜付出，災後現場呈現志工與災民的互助場景，不只是悲傷的殘破之地。

台灣多災，每一次颱風、地震或洪水都是對體制與人心的考驗。從二〇一八年花蓮地震、二〇二四年強震，到此次洪災，志工主動投入、社會自發協助的景象一次次上演。《台北時報》報導，政府甚至加開火車，方便志工直達災區。人民挺身而出、制度提供後援，正是台灣韌性的真實寫照。

然而，這份韌性只是重建的起點。中央災害應變中心表示，一般志工階段任務已完成，接下來更需泥作、水電等專業志工。九二一地震經驗也顯示，重建不只是房舍與校園，更需心理復健。災區兒少面對失去親人與家園的衝擊，可能心生恐懼與不安，除了教育支援，志工與專業協作的陪伴，也能撫平傷痛，使重建更完整。

然《外交家》也提醒，過度依賴志工可能掩蓋體制不足。若要永續，需建立保險、專業訓練、後勤補給、心理照護等完善支援，避免熱情因疲乏而消耗殆盡。

不管是鏟子超人或專業志工，都展現民間充沛能量。未來若能將熱情轉化為制度支持，由政府、學校提供訓練課程，並建立保險與補助等機制，持續匯聚專業志工力量，不僅能加快災後重建，也將真正強化台灣面對未來災害的韌性。

（作者從事資訊業）

