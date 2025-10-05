自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「模仿式公益」 徐巧芯仿李多慧適當嗎？

2025/10/05 05:30

◎ 尤榛嚴

看到電視上覺得奇怪，怎麼李多慧捐卅萬元還到光復災區剷除淤泥的影片一直重播呢？細看之下，原來是國民黨立委徐巧芯到花蓮刻意的模仿，地點、服裝、一舉一動都有如仿冒，徐委員還加倍自拍自嗨大事傳播、功成自居，這樣對嗎？對李多慧有無失禮之處？

這件事很敏感，也觸及了公共人物行為背後的道德與誠信問題。

李多慧是在台工作的韓籍啦啦隊員，除了捐出善款並投入災區救援，不僅讓人感動，也展現超越國籍的人道精神。她的行動引發社會關注與肯定，是一種真誠、無造作的公益行為。

相比之下，若有政治人物刻意模仿李多慧的服裝、動作，甚至選擇同一地點拍攝類似畫面，並大量自拍、宣傳，這就會讓人質疑其行為的動機——是否真心為災民服務，還是為了博取版面與聲量。那麼這樣的行為是否「不對」或「失禮」呢？

一、是否失禮？若徐委員的行為明顯在模仿李多慧，而且未給予致敬或說明，可能會被社會解讀為「蹭熱度」、「消費公益」的行為。對於一位外國友人（李多慧）真心付出後，卻被政治人物拿來當成宣傳操作的模版，這在道德層面上確實可能構成對她的不尊重。

二、是否不妥？公職人員投入災區協助，本來是責任所在，不該淪為自我行銷的工具。

若外界看出這種模仿是「做樣子」，不但削弱了公信力，也讓民眾對政治人物的誠意產生懷疑。對李多慧來說，可能也會感受到某種「被利用」的意味，儘管她未公開表示不悅。

這種「模仿式公益」即便表面上看起來努力參與，但若動機不純，或為了博取流量，就會讓人產生負面觀感。

更重要的是，政治人物應用實際作為贏得信任，而不是透過「複製感動」來爭取掌聲。畢竟，災區需要的是實質幫助，不是鏡頭前的表演。（作者從事服務業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書