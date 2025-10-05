自由廣場》「模仿式公益」 徐巧芯仿李多慧適當嗎？

◎ 尤榛嚴

看到電視上覺得奇怪，怎麼李多慧捐卅萬元還到光復災區剷除淤泥的影片一直重播呢？細看之下，原來是國民黨立委徐巧芯到花蓮刻意的模仿，地點、服裝、一舉一動都有如仿冒，徐委員還加倍自拍自嗨大事傳播、功成自居，這樣對嗎？對李多慧有無失禮之處？

這件事很敏感，也觸及了公共人物行為背後的道德與誠信問題。

請繼續往下閱讀...

李多慧是在台工作的韓籍啦啦隊員，除了捐出善款並投入災區救援，不僅讓人感動，也展現超越國籍的人道精神。她的行動引發社會關注與肯定，是一種真誠、無造作的公益行為。

相比之下，若有政治人物刻意模仿李多慧的服裝、動作，甚至選擇同一地點拍攝類似畫面，並大量自拍、宣傳，這就會讓人質疑其行為的動機——是否真心為災民服務，還是為了博取版面與聲量。那麼這樣的行為是否「不對」或「失禮」呢？

一、是否失禮？若徐委員的行為明顯在模仿李多慧，而且未給予致敬或說明，可能會被社會解讀為「蹭熱度」、「消費公益」的行為。對於一位外國友人（李多慧）真心付出後，卻被政治人物拿來當成宣傳操作的模版，這在道德層面上確實可能構成對她的不尊重。

二、是否不妥？公職人員投入災區協助，本來是責任所在，不該淪為自我行銷的工具。

若外界看出這種模仿是「做樣子」，不但削弱了公信力，也讓民眾對政治人物的誠意產生懷疑。對李多慧來說，可能也會感受到某種「被利用」的意味，儘管她未公開表示不悅。

這種「模仿式公益」即便表面上看起來努力參與，但若動機不純，或為了博取流量，就會讓人產生負面觀感。

更重要的是，政治人物應用實際作為贏得信任，而不是透過「複製感動」來爭取掌聲。畢竟，災區需要的是實質幫助，不是鏡頭前的表演。（作者從事服務業）

