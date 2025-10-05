自由廣場》洪水過後 沖出花蓮縣府的治理空洞！

◎ 謝家豪

花蓮光復鄉在這場洪災中，成為全國關注的焦點。滔天洪水奪走生命、摧毀家園，留下的是滿目瘡痍與難以抹平的悲傷。可是，這不只是「天災」，更是「人禍」─因為在災難最需要領導決斷的時刻，花蓮縣政府卻顯得遲緩、無章，縣長徐榛蔚甚至缺席於關鍵現場。

一、災難照見治理的失能

當中央部會日夜緊盯、召開跨部會會議，地方卻只派副處長參與；當居民焦急等待撤離與安置指令，地方卻推託、閃躲。這場洪水不僅沖垮河岸與家園，更沖刷出花蓮縣政府治理結構的空洞，完全比不上大馬村村長。

二、家族政治的枷鎖

花蓮政治長期為特定家族所盤據，資源分配與政策方向往往服務於權力延續，而非公共利益。這使縣政在面對重大災害時，缺乏專業判斷與快速反應。當悲劇反覆上演，背後指向的不是天災不可測，而是治理結構不願改變。更可怕的是，縣府竟然可以把悲劇變成接班人上場的便當秀。

三、責任政治的缺席

責任政治，就是有人必須為政策失誤與治理不力承擔後果。然而，災難降臨後，縣府選擇的是媒體秀與功德牌，而非承擔。當人民付出生命的代價，地方首長卻拒絕面對責任，這才是真正的社會傷口。

四、下台，才是脫離家族政治的開始

在民主社會，領導人下台不是懲罰，而是最基本的問責機制。唯有縣長為這場重大災難負責下台，才能撫慰亡靈，也才能讓社會看到花蓮有意願走出家族政治的陰影。更重要的是，縣議會與監察院必須展開制度性調查，花蓮人應該積極介入問責，避免責任再度被稀釋。

花蓮需要的不是一場又一場的慰問餐會，而是從根本結構翻轉的治理決心。唯有重建責任政治，才能讓這片土地真正迎向一個不再恐懼洪水、不再依附家族的未來。

（作者為小學教師，花蓮南區居民）

