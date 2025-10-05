自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》洪水過後 沖出花蓮縣府的治理空洞！

2025/10/05 05:30

◎ 謝家豪

花蓮光復鄉在這場洪災中，成為全國關注的焦點。滔天洪水奪走生命、摧毀家園，留下的是滿目瘡痍與難以抹平的悲傷。可是，這不只是「天災」，更是「人禍」─因為在災難最需要領導決斷的時刻，花蓮縣政府卻顯得遲緩、無章，縣長徐榛蔚甚至缺席於關鍵現場。

一、災難照見治理的失能

當中央部會日夜緊盯、召開跨部會會議，地方卻只派副處長參與；當居民焦急等待撤離與安置指令，地方卻推託、閃躲。這場洪水不僅沖垮河岸與家園，更沖刷出花蓮縣政府治理結構的空洞，完全比不上大馬村村長。

二、家族政治的枷鎖

花蓮政治長期為特定家族所盤據，資源分配與政策方向往往服務於權力延續，而非公共利益。這使縣政在面對重大災害時，缺乏專業判斷與快速反應。當悲劇反覆上演，背後指向的不是天災不可測，而是治理結構不願改變。更可怕的是，縣府竟然可以把悲劇變成接班人上場的便當秀。

三、責任政治的缺席

責任政治，就是有人必須為政策失誤與治理不力承擔後果。然而，災難降臨後，縣府選擇的是媒體秀與功德牌，而非承擔。當人民付出生命的代價，地方首長卻拒絕面對責任，這才是真正的社會傷口。

四、下台，才是脫離家族政治的開始

在民主社會，領導人下台不是懲罰，而是最基本的問責機制。唯有縣長為這場重大災難負責下台，才能撫慰亡靈，也才能讓社會看到花蓮有意願走出家族政治的陰影。更重要的是，縣議會與監察院必須展開制度性調查，花蓮人應該積極介入問責，避免責任再度被稀釋。

花蓮需要的不是一場又一場的慰問餐會，而是從根本結構翻轉的治理決心。唯有重建責任政治，才能讓這片土地真正迎向一個不再恐懼洪水、不再依附家族的未來。

（作者為小學教師，花蓮南區居民）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書