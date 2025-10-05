自由廣場》史上第一位 準日本女首相／堅守安倍路線 高市早苗勝出

◎ 王輝生

日本自民黨總裁之爭歷經十二天激戰終於塵埃落定。高市早苗在五人混戰中與小泉進次郎突圍而出，首輪無人過半，決戰移師國會。在男性壟斷的國會結構下，高市脫穎而出，成為自民黨建黨以來首位女性總裁。

由於自民黨是執政黨，她極可能出任第一〇三任首相，並創下日本史上首位女性首相的紀錄。

自明治維新建立內閣制度以來已逾一百四十年，高市的當選是破天荒之舉。在男性為主的日本政壇，陰柔之力注入陽剛領域，勢將改變日本政治風貌。

高市的崛起並非偶然。二〇二一年，她在安倍晉三支持下初試啼聲挑戰大位，即成為保守派新旗手。安倍過世後，派系分崩離析，但高市堅守安倍路線，最終成為繼承安倍遺志的不二人選。

選戰之初，小泉憑高人氣與媒體追捧而居於領先，但人氣未必等於實力。隨辯論展開，他因論述空洞而支持度下滑；高市則因保守力量回流而回升。

高市逆轉勝的關鍵有五：

一、繼承安倍路線，凝聚保守派︰在中國閱兵及習近平、普廷、金正恩同台劍指日本的氛圍下，日本保守意識高漲，高市衆望所歸。

二、高市積極財政與寬鬆貨幣政策奏效︰延續「安倍經濟學」，順應民眾期待。

三、小泉承襲石破路線失策︰石破政權與民意脫節，選戰一年三敗，其親中路線早被人民所否定。

四、小泉陣營「網軍灌水」爭議延燒︰本人又在選前二天出訪菲律賓，形象受挫。

五、自民黨員展現冷靜判斷︰媒體吹捧小泉的風向，黨員未隨之起舞，而清醒地選擇護黨之路。

高市既矢志踐行安倍遺志，又曾任職美國國會議員助理，親美、挺台，立場鮮明。當年蔡英文總統公開為她打氣，更留下政治記憶。未來台日關係可望更進一步。

石破政權試圖在美、中之間左右逢源，導致自民黨與保守民意背離，基盤流失。若小泉延續此路線，恐重蹈覆轍。高市的勝出，不僅是日本女性破天荒的里程碑，更象徵自民黨有機會浴火重生，重拾黨魂。

在風雲詭譎的國際局勢下，期待高市能在自由民主共同價觀的航道上，穩舵前行。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

