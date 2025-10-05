自由電子報
自由共和國》邱萬鈞／政客入門各自媚，財政「誰肯相為言」？(下)

2025/10/05 05:30

現在這群立委，又要將矛頭指向規劃通過不易的軍公教年金改革。圖為全國公務人員協會等團體在立法院召開記者會，立法院國民黨團已將「停砍公教年金」，列為本會期第一優先議案。（資料照）現在這群立委，又要將矛頭指向規劃通過不易的軍公教年金改革。圖為全國公務人員協會等團體在立法院召開記者會，立法院國民黨團已將「停砍公教年金」，列為本會期第一優先議案。（資料照）

邱萬鈞／美國東北大學財務金融系教授

已開發國家所面臨的政府財政危機，英法並非特例。早在二〇〇八年全球金融風暴後，多國政府財政就恢復的有氣無力，釀成二〇一〇至二〇五年歐洲（所謂歐豬國家 ）金融危機。接下來二〇二〇年新冠疫情爆發後，各國公共支出大幅增加稅收因經濟衰退大幅減少，除挪威、瑞典、瑞士與台灣外，幾乎所有已開發經濟體的債務占國民生產毛額比，皆迅速惡化。即便經濟復甦之後，情況並無顯著改善的跡象，若干國家債務負擔甚至進一步上升，威脅國際金融市場的穩定（請參見二〇二二年一月卅日拙作「正視各國政府負債上升衍生的風險」）。

二〇二四年，除德國外，七大工業國的另六國，政府總債務國民生產毛額比皆超過一〇〇％ （依次為日本約二五一 ％ 、義大利一三七％、美國一二三％、法國一一六％、加拿大一一三％，以及英國一〇四％）。這些國家戰時外的歷史新高，對公共債務的可持續性，及全球經濟與金融體系的穩定性，早已構成嚴重隱憂。

這些傳統公認的富國強國，為何財政難以為繼呢？人口減少老化，造成經濟成長疲弱，民意又堅持「福利是我應得、犧牲則是別人的責任」，結果也就不令人驚訝了。再以法國在二〇二三年提出退休制度改革法案為例，若不提高現職工作者退休金提撥，這系統將在十年內入不敷出，每名退休者與工作者的比率將由一．七降到二〇七〇 年的一．三。生之者寡，食之者眾，退休金赤字將由二〇二三年的十八億歐元，二〇二五年上升到一〇七億歐元，二〇三五年則達二一二億歐元。因此馬克宏政府計畫將法定退休年齡在八年內逐漸提高二歲，並且延長獲得全額養老金的繳費年限。但反對者認為政策只針對勞工，卻對富人不加稅並不公平，這場危機卻讓極右派領袖勒朋（Marine Le Pen）有機可趁，排外反智的民粹勢力更加坐大，埋下法國乃至於歐洲不安的種子。

法國的故事，聽來是否似曾相識？台灣這彌足珍貴的表現，是經不起民粹式公共政策的摧殘。立法院於二〇二五年七月通過普發一萬元現金之規定，在野黨立委聯手成功利用為化解罷免壓力救命符，此政治動機明顯的惡例，可謂開啟台灣政府財政崩壞之舉。已有不少財經或政治學者，苦口婆心分析這項政策的嚴重後果，在此無須贅述。

現在這群立委，又要將矛頭指向規劃通過不易的軍公教年金改革，不只威脅到現職軍公教人員未來是否可以領得退休金，還重傷政府員工的職業尊嚴。面對在野把持立法權的擇「惡」固執，執政當局若是從「惡」如流， 令人憂心難道台灣要毀滅於一群政客「入門各自媚」，卻無專業良知「誰肯相為言」的財政？

在過去數年全球政府債務持續攀升的趨勢中，台灣展現了卓越的財政紀律表現。根據國際貨幣基金資料，二〇二四年台灣政府債務佔國民所得比為廿四．一％，較二〇二三年的廿六．六％再度下降，更較二〇一二年的高峰卅九．二％為優。台灣是世界上少數債務比例下降的經濟體，且債務負擔低於亞洲經濟地位相近鄰國，包括中國（九十％）、日本（二五一％）、韓國（五二％）以及新加坡（一七五％），只有自然資源豐富的中東國家（如科威特）稍比台灣為低，財政紀律方面堪稱國際優等生。而台灣近年在信用評等上升，已在英法之上，幾與美國澳洲等國並駕齊驅（Standard and Poor’s Global都是略次於最高級的AA+），有助於政府和企業融資成本的降低。

台灣人民應記住冰冷殘酷的事實：中華民國被排除在國際組織之外，台灣一旦發生金融危機，不光是沒有外援，有可能還是惡霸強鄰落井下石的好時機。且以台灣的經濟體量之大，也超過任何國際組織的能力範圍。因此有智慧的選民，應聽清楚國際貨幣基金最近有關危機與紓困警告的潛台詞：一國政府的財政理性與經濟成長，掌握在貴國國民自己手中，沒人會替你扛起這份重責大任。（完）

