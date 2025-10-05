自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》陸海東／中共對聯大2758號決議文的錯誤解讀與惡意扭曲

2025/10/05 05:30

中國外交部日前發布一份對聯大二七五八號決議文的立場文件。圖為中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部直播）中國外交部日前發布一份對聯大二七五八號決議文的立場文件。圖為中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部直播）

陸海東／大學教授

中國外交部日前發布一份對聯大二七五八號決議文的立場文件，通篇讀來只能給這篇作文三個不及格：歷史不及格、法律不及格、人權認知與政治學理不及格。

歷史不及格

首先，一九四五年因為二戰結束、日本戰敗而出現了「台灣主權歸屬」的問題。先不論是否為「光復」，在時間點上，一九四五年中華人民共和國（PRC）尚未成立，因此台灣的主權不管是不是光復、或是不是未定，無論如何都不是由PRC取得台灣主權，這是從一個時間序列就可以得知、一個基本邏輯的歷史事實。

其次，在中方的文件中宣稱，一九四九年中共推翻了中華民國政府，改國號為中華人民共和國，是一個內部政權的取代。事實上，就客觀的歷史而言，這一個過程皆發生在中國大陸，和台灣沒有任何的關係。客觀來說，台灣人民在一九四五年到一九四九年之間，並未參與、更未接受所謂「推翻中華民國」的過程，這也是一個客觀的歷史事實。中共充其量可以說PRC在中國大陸取代了中華民國，但並不表示就等於取得台灣的主權。

第三，一九四九年十月廿五日，PRC以武力進犯金門，在古寧頭被中華民國國軍擊潰。台灣人民靠著團結打敗了PRC的侵略，守護了國家主權。這一場戰役可以佐證PRC即使在中國大陸取代了中華民國，但從未擁有過金馬台澎的主權、從未有效的治理金馬台澎，一天都沒有。反而是意圖以武力侵略金馬台澎、以武力覬覦台灣主權時，慘遭台灣軍民的痛擊而失敗。

法律不及格

中共的文件聲稱「一九四九年的中華民國和一九四五年的中華民國存在本質區別，無權代表中國行使國家主權」。這一段文字可完全奉還給中共：「一九四九年的中華人民共和國和當時在台灣的中華民國存在本質區別，無權行使所謂代表台灣在內的國家主權」。

回到法律文件來看，聯大二七五八號決議文相當單純，就是把在台灣的蔣氏政權驅逐。至於由誰來代表台灣？或是台灣能否參與國際社會？或是PRC與台灣的關係？在這一份決議文中隻字未提。用「驅逐蔣氏」與「PRC擁有台灣主權」劃上等號，完全是超譯了這一份決議文，明顯透露出法盲的無知。

人權認知與政治學理不及格

再就國民主權的角度而言，中華民國台灣在一九九二年、一九九六年落實了國民主權的原則，以直接民選的方式改選了國會與總統。這個過程PRC完全沒有能力干預，也與PRC完全無關。從事實上來說，台灣人民徹底實踐了民主國家「國民主權」的精神。此後台灣歷經數次國會與總統選舉，也歷經政黨輪替，都證實了PRC沒有能力影響中華民國台灣國民主權的實踐。

從當代的政治學理來看，任何人都知道國家組成的四個要素：領土、人民、政府、主權。在台灣，由二三〇〇萬人民選出自己的政府，在台澎金馬的領土上有效統治，行使主權。這四項國家要素完全具備，也完全與PRC沒有任何關連。不僅如此，中華民國台灣的政府，由台灣人民選舉組成，證明了主權歸屬於台灣人民。四項要素中，政府與主權均是基於人民意志產生。相較於此，中國人民迄今沒有權利選舉自己的政府，只能接受中國共產黨以黨領國的威權統治，只能接受習近平的終生領導，完全不符合當代「國民主權」的精神。

對中共的呼籲

我們可以理解中共政權長期漠視人民的政治權利，因此對國民主權認知不及格也屬正常。但曲解歷史、誤用文件，則是令人不齒。中共的文件中寫到：「聯大二七五八號決議文出台…，不僅是中國人民的勝利，也是世界各國人民反霸權主義、強權政治獲得的勝利」。這一句話也完整奉送給中共：「當前主流民主國家紛紛明確表示反對中共誤用聯大二七五八號決議文，不僅是台灣人民的勝利，也是世界眾多民主國家反對中共對台的霸權主義、強權政治所獲得的勝利」。

基於歷史、法律的正確解讀，以及國民主權的原則，當前中華民國與中華人民共和國互不隸屬，完全是兩岸現狀的客觀事實。我們在此呼籲中共，與其惡意扭曲歷史與誤用聯大文件寫出一篇不倫不類的作文，不如反思如何讓中國的國民主權更進步，同時正視兩岸互不隸屬的現況，共同維持台灣海峽的和平與穩定。這才是有利於兩岸人民、有利於全世界、對兩岸和平有貢獻的做法。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書