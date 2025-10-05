自由共和國》鶴岡路人／學習烏克蘭經驗 支援和被支援的關係

烏克蘭軍方正與歐洲各國分享對抗俄羅斯無人機的經驗，並派遣任務小組前往丹麥進行聯合演習。（美聯社檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學教授

九月九日至十日，有近廿架俄羅斯無人機入侵波蘭領空。波蘭政府宣佈擊落了其中的三到四架。圖為烏克蘭一名爆破專家，正在檢視一架墜毀於哈爾科夫的俄軍伊朗製「見證者」（Shahed）無人機殘骸。（法新社檔案照）

九月九日至十日，有近廿架俄羅斯無人機入侵波蘭領空。波蘭政府宣佈擊落了其中的三到四架。同天晚上，烏克蘭遭受四百多架無人機的攻擊。迄今為止，也有幾次被認為偏離目標或失去控制的無人機進入波蘭和羅馬尼亞等地的事件，但這次，從無人機數量和同一時間大舉入侵來看，很難說是非故意。波蘭是NATO 成員國。俄羅斯很可能是在測試 NATO 的防空態勢，以及事後的應對方式。也就是在做軍事上的「試探（probing）」。

俄方預判NATO 為了避免與俄羅斯的事態升級，可能只會採取軟弱的應對方式，這次NATO 的措施可能讓俄羅斯得出「這種程度的挑釁NATO 不會有反應」或「不能反應」的結論。接下來，擔憂俄羅斯有可能進行更大規模的挑釁。俄方在一步步試探NATO 字面意思的紅綫。很諷刺的是，避免事態升級的行動反而會導致事態陞級。為了防止俄羅斯得寸進尺，有必要向普廷政權傳遞「不接受這種挑釁」的強烈資訊。

NATO 也意識到這一點，在九月十四日發表了名為「東翼哨兵行動（Eastern Sentry）」，與波羅的海各國和波蘭等在地理上與俄羅斯較近的 NATO 成員國開展戰鬥機和防空系統的強化。但是，這種舉措具有多大的實效性尚不清楚。

為此，我們不妨站在「向烏克蘭學習」的新視角來思考。自二〇二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，至今為止的基本格局是NATO 援助烏克蘭對抗俄羅斯。主要是提供武器彈藥，烏克蘭若沒有以美國為首的 NATO 提供武器、彈藥，也不能抵抗到現在。

但是，在實際戰場上與俄軍交戰的只有烏克蘭軍。在這一過程中，烏克蘭在無人機大戰中，無論是進攻方還是防禦方都積累了寶貴的經驗，而且每天都在開發新的無人機和新的運用方法，可謂是戰爭時期的創新。據說以數月為單位就會出現新型無人機，實踐新的戰鬥方法。

而且，無人機也要求低成本化。 因為每月都會使用數萬架無人機，所以即使是對無人機的防衛，低成本化也是首當其衝的課題。在波蘭上空迎擊無人機的戰鬥中，波蘭軍出動 F-16 戰鬥機和荷蘭軍隊出動 F-35 戰鬥機，使用了空對空飛彈。在迎擊一架價值數萬美元的攻擊無人機時使用一枚價值數百萬美元的飛彈的做法不可持續。

所以才有了在防禦無人機方面，烏克蘭軍隊訓練波蘭軍隊的方案。該方案由烏克蘭提出，已經開始具體行動。烏克蘭通過在小規模的雷達設備上組合對空炮、攔截無人機等，建立了低成本的攔截體制。烏克蘭使用的多數迎擊無人機一架造價約二千美元到五千美元左右。並且，在整個防禦過程中實現超過九成的擊落率。雖然個別的科技和裝備也有用 NATO 各國的，如何將其有機地組合起來構建有效的體制是關鍵所在。

關於九月九日、十日俄羅斯無人機入侵波蘭之際，烏克蘭也向波蘭提供了無人機的資訊。烏克蘭在為NATO 成員國的安全做出貢獻，對烏克蘭來說也很重要。這是因為加強了烏克蘭本身的存在感。

不僅是在無人機作戰方面，烏克蘭軍隊是「唯一有過與俄軍正面作戰經驗的歐洲軍隊」，NATO 各國應該從烏克蘭學習這些在實戰中得到的經驗。在考慮今後的安全保障上，需要的不只是NATO 支持烏克蘭，烏克蘭也在支持 NATO。對烏克蘭來說，讓各國擁有烏克蘭在保衛NATO 的安全上不可或缺的共識，具有極其重要的意義。

烏克蘭的經驗對台灣和日本來說也值得借鑑。日本聲明加入「北約烏克蘭安全援助與訓練」（NSATU）的框架。不僅可以支援烏克蘭，同時，也可以得到來自烏克蘭的戰訓。例如日本和台灣都有，美國製造的愛國者攔截飛彈，但沒有在實戰使用的經驗。而烏克蘭每天都在使用。

為了防備將來可能發生的戰爭，要鞏固抑制和防衛力量，只能從現在進行的戰爭中學習。中國也從這次俄羅斯對烏克蘭的全面侵入中學到了很多。誰能從烏克蘭學到更多才是勝負的關鍵。

