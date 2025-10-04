自由廣場》主動偵辦抹黑「台灣超人」的惡棍

◎ 康駿銘

儘管花蓮縣政府陷入一團混亂，完美呈現其行政效率之低落，依然無阻於「鏟子超人」遠赴花蓮展開救援，尤其更有來自全國各縣市的救難超人、義廚超人、運將超人、怪手超人、山貓超人、水電超人、泥作超人，大家分工合作，幫無能的花蓮縣政府照顧災民並清理災區。這種精神甚至感染了外籍移工、新住民，也都前往災區協助，甚至有外國人專程飛來台灣幫忙，台灣人的精神聲名遠播、強大無比。

與此同時，網路謠言與錯假片面資訊，卻是有增無減。最惡劣的是大批網軍、假帳號、藍白網紅及極端民眾黨信徒，開始上網攻擊所有的「志工超人」，抹黑他們「收民進黨錢」、「打卡」、「打工換宿」，甚至還藉抹黃以污名化社會的善良，作出這種損人不利己的言行卻自鳴得意，這已逾越政治立場的分歧，根本是道德底線的徹底敗壞，應予譴責，甚至提告才能遏止歪風。若行善者因這些攻擊而選擇不再作為，社會將變得冷漠與疏離，對他人之事袖手旁觀，這才是最可怕的結果。

由於遭抹黑抹黃的是不特定的「超人」群體，筆者呼籲，中央應與本土電訊業者合作，針對這些捏造的錯假訊息，依法進行追究，進行必要之監察、記錄、攔截與封鎖活動異常的IP等，以減低假帳號的侵擾，並在踩到法律紅線時能協助追查來源。

民眾務必看清楚，那些利用錯假資訊、網軍出征造謠以撈取政治利益的政黨和政客的真面目。當台灣超人揮汗救災，所有對他們抹黑抹黃的傢伙，絕對是撕裂台灣的元兇，倘若有政客縱容他們，那絕對是不擇手段自私自利的「政棍」。救災是一面照妖鏡，映照出誰在撕裂社會、破壞團結。

（作者是台灣基進國際部專員）

