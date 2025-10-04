自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》主動偵辦抹黑「台灣超人」的惡棍

2025/10/04 05:30

◎ 康駿銘

儘管花蓮縣政府陷入一團混亂，完美呈現其行政效率之低落，依然無阻於「鏟子超人」遠赴花蓮展開救援，尤其更有來自全國各縣市的救難超人、義廚超人、運將超人、怪手超人、山貓超人、水電超人、泥作超人，大家分工合作，幫無能的花蓮縣政府照顧災民並清理災區。這種精神甚至感染了外籍移工、新住民，也都前往災區協助，甚至有外國人專程飛來台灣幫忙，台灣人的精神聲名遠播、強大無比。

與此同時，網路謠言與錯假片面資訊，卻是有增無減。最惡劣的是大批網軍、假帳號、藍白網紅及極端民眾黨信徒，開始上網攻擊所有的「志工超人」，抹黑他們「收民進黨錢」、「打卡」、「打工換宿」，甚至還藉抹黃以污名化社會的善良，作出這種損人不利己的言行卻自鳴得意，這已逾越政治立場的分歧，根本是道德底線的徹底敗壞，應予譴責，甚至提告才能遏止歪風。若行善者因這些攻擊而選擇不再作為，社會將變得冷漠與疏離，對他人之事袖手旁觀，這才是最可怕的結果。

由於遭抹黑抹黃的是不特定的「超人」群體，筆者呼籲，中央應與本土電訊業者合作，針對這些捏造的錯假訊息，依法進行追究，進行必要之監察、記錄、攔截與封鎖活動異常的IP等，以減低假帳號的侵擾，並在踩到法律紅線時能協助追查來源。

民眾務必看清楚，那些利用錯假資訊、網軍出征造謠以撈取政治利益的政黨和政客的真面目。當台灣超人揮汗救災，所有對他們抹黑抹黃的傢伙，絕對是撕裂台灣的元兇，倘若有政客縱容他們，那絕對是不擇手段自私自利的「政棍」。救災是一面照妖鏡，映照出誰在撕裂社會、破壞團結。

（作者是台灣基進國際部專員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書