自由廣場》頭過身就過？花蓮光復劫的僥倖論

◎ 施文儀

台諺說「頭過身就過」，它有積極和僥倖兩種截然不同的樣態，用在花蓮「光復劫」卻成了悲劇。至少十八條人命永遠消失，就源於縣府存有「頭過身就過」的僥倖心態。

縣長徐榛蔚在強颱「樺加沙」警報與堰塞湖危機逼近之際，仍堅持出國，又經三催四請才返台。其心態應是颱風並未正面襲花，堰塞湖在中央監視下暫未潰決，不如先觀望，倘真有事再回國不遲。這種「不急著開設一級災防中心」正是典型的「頭沒過」，等到想抽回頭，為時已晚。

光復鄉公所亦然。災防中心多次接獲來自地方的不實撤離數據。認為大規模撤離，恐會白忙一場，一來怕自己麻煩，二來怕麻煩鄉民，乾脆賭一把，謊稱撤離已完成。等颱風一過，就皆大歡喜，這一賭，輸掉的是人命與公務員的職守。

縣府與災防中心督考單位同樣失職，未確實督導、抽查稽核，也是以為「頭過身就過」，先用報表應付過關。幾個單位的僥倖心態一旦串連，就應驗了「墨菲定律」：悲劇必然發生。

這次若放過那些怠職、報假、不實督考的縣長與官員，他們會更深信「頭過身就過」，那麼下次過不了關的必然是縣民，因為他照舊好官我自為之，而你們卻必須拿命陪著賭「下次頭還能不能過」？

（作者為前疾病管制局副局長）

