自由廣場》時事是真 連結和匯錢是假的

2025/10/04 05:30

◎ 林書立

鏟子超人湧入花蓮協助救災，充分展現台灣人的熱血與愛心。卻有高中生涉嫌利用愛心搞詐騙，本案可以是反詐的機會教育，教育年輕人行事要有分寸，否則一念之差就可能面對刑罰，同時也提醒民眾，任何人都可輕易在網路截圖，再用社交媒體編故事。

其實最擅長這一招的就是詐騙集團，他們利用時事哏，七分真加三分騙，時事都是真的，一旦你點對方提供的「連結」就錔入陷阱，民眾一時難辨，愛心就遭利用，過去就有利用天然災害而要求捐款修補寺廟或教堂，民眾被騙後，不願再捐善款，導致慈善機構募款更困難。

詐團擅用的時事哏，譬如中秋節前大搞贈書郵寄詐欺（騙取個資），又如納稅季的網絡釣魚攻擊、情人節前後的愛情騙局、普發現金相關的騙局，還有發生天災時，利用台灣人的愛心設下陷阱，民眾常因時事背景是真而遭誤導，整個騙局鋪陳的故事都是真的，只有連結和匯款是陷阱。

切記，無論是電話、短信、電郵或社交媒體，凡是主動送來的訊息，都不要依訊息指示進行轉帳或匯款，若遇慈善募捐也要先查證，且應以法人專戶型態募捐。愛心不應被利用，民眾捐助之前一定要先仔細查證。

（銘傳大學助理教授）

