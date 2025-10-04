自由廣場》荒腔走板的花蓮縣府

◎ 張商陽

災後已經十天，花蓮縣府還在出包。慰問金名冊公告，大華村只列一到十四鄰，十五到十七鄰整片被排除；口頭說有補助南富村，公告卻沒列。災民抗議，縣府才改口「全村都算」，錯得離譜。

慰問金是最基本救急，這也能發錯？縣府宣稱要發放一戶五萬元，首批約有一千四百戶受災戶受惠，但名冊一出錯，就是整個村落。災民十天來踩著泥巴清理家園，縣府卻還在比對表格，飽人不知餓人飢呀。

花蓮縣府還要災民「自證」受災，家園已經一團糟，還要他們去拍照、登記、等審核。淤泥積到小腿，鏟土、搬家具已焦頭爛額，哪有時間跑流程？有人氣得直問「難道是我們自己把泥巴進家裡嗎？」災民忙復原，縣府卻卸責給最勞苦的災民。這種事，縣府就應該派人力，踏進村裡，實地去認證，一戶一戶記錄，災民很忙，縣府要將心比心。縣府說是為防弊，其實就是懶。

義煮團就在現場，熱食隨煮隨分發，縣府卻嫌他們沒資格，把車擋在外，說要統一找團膳業者。結果是，從花蓮市開一個多小時，才能把便當送到災區，捨近求遠，簡單事搞得更複雜。縣府宣稱統一採購兩萬五千份便當，要分送災民與國軍，但義煮團是快煮快送，縣府卻是慢訂遲送，答案只有二選一，縣府偏偏選錯的那個。從台南維冠大樓到歷次颱風洪災，義煮團和便當店都扮演救命後盾，呷飯皇帝人，沒人敢擋喫的，只有花蓮縣府，鎖定熱便當要審查，災民要餓肚等待審查「合格」才喫得到，這豈不是具有中國特色的官樣文章。

災民抱怨「難道縣府沒看見災情？」青年團體批縣府「失能」。災民忙清理，義煮團忙煮飯，縣府也很忙，忙著設門檻，比瞎忙更糟，這是找麻煩。眼前須通權達變，他們卻拿麥克風高喊這是「規定」，一場由縣府製造的災難到現在還在上演。

（作者是蛋農）

