評論 > 投書

自由廣場》從「鏟子超人」看見「台灣價值」

2025/10/04 05:30

◎ 李立聖

花蓮災變發生後，「鏟子超人」已成為最勵志的關鍵詞，他們沒有披風，只有一把鏟子，在災區揮汗清理土石、協助重建。人們讚譽他們是真正的英雄，讓他們成為英雄的並非超能力，而是同甘共苦的情懷，是哪裡有難就往哪裡去的大慈悲，他們有千人就化為千手觀音，觀音就在台灣，觀音自在人間。

「鏟子超人」不只引發全國共鳴，更聲名遠播，經由畫面而令國際驚訝動容。由於中共的全力打壓，導致台灣長期遭國際孤立，外交承認有限、國際空間壓縮，「被忽視、被遺棄」的感受，早已深深烙印在集體潛意識，台灣人深知當外在不可靠，就只能彼此依靠，靠別人不如靠自己，所以一旦面對天災，就矢願要和同胞站在一起，所以每逢災難，志工就源源不斷，從八方奔馳災區，以行動告訴災民「你們並不孤獨」。

可以說，天災是一種縮影，映照出台灣遭受中國長期打壓而凝聚淬煉出的孤臣孽子心，一旦遭逢天災人禍、外患強權，台灣人不敢指望別人，只能選擇擁抱彼此、互相支撐，以共渡難關。這是一種補償式的團結，它回應了災民，也回應了國際：即使世界冷漠，至少在台灣的國境之內沒有人會被遺忘。

在這裡，也更清晰地呈現出台灣與中國的對比。中國人民的集體感多半由國家權力建構，透過軍事力量、強國口號、乃至統一台灣的政治訴求來塑造。是「由上而下」的動員，以國家強大作為集體凝聚基礎而以犧牲個人來成就偉業。

反觀台灣，「鏟子超人」卻是「由下而上」，截然不同的集體感：它來自互助、尊重與溫暖，來自所有平凡人向困境伸出的援手。這並非政權灌輸的口號，而是人民彼此看見、彼此依靠而生的力量。

鏟子普通，但在台灣卻成為勇氣與信念的象徵，這真是奇蹟。台灣在國際上雖被孤立，卻能在內部凝聚出命運共同體的強烈意識。這是台灣特有的集體記憶：在孤立中學會同理，在無助中選擇團結，在逆境中展現人性。鏟子超人不只是一時榮譽，更是這卻土地上最堅實的精神寫照，這，就是真正的「台灣價值」。

（作者為社會工作師、政治工作者）

