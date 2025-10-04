自由電子報
自由廣場》學童午餐補助5元? 請盧媽媽有點溫度

2025/10/04 05:30

◎ 楊智強

校園流感疫苗近日開打，在各種合法進規的疫苗之中，台中市政府片面決定不讓高端疫苗進入校園，挨批以意識形態凌駕醫藥認證，這也讓人連想到台中市的「五元補助」。

行政院推動自明年起的新生兒補助政策，每胎十萬元，展現對年輕家庭的關懷與支持，是鼓勵生育、減輕家庭負擔的重要作為。反觀身為稅收重鎮的台中市，對自家台中市學童的營養午餐費，竟然每餐只願補助區區「五元」。對比如此懸殊，不免令人質疑，對於下一代健康的投資，台中市府到底有沒有擺在優先考量？

事實上，已有許多縣市實行學童營養午餐免費，比起這些縣市，台中市的財政規模優渥得多了，卻老是藉口財源困難來推託。民進黨台中市議員林祈烽指出，許多家長反映孩子普遍嫌棄學校營養午餐，憂心營養不均而影響成長。提升補助可讓團膳業者有更多資源改善供餐品質，孩子也能吃得更開心、更能健康成長。

不可思議的是，台電願意用回饋金補助台中市龍井區國小學童，為地方承擔產業設施外部成本略盡心力，中市府竟以「政策公平」為由悍絕，寧可讓孩童齊頭式均貧，也不肯讓部份社區的家庭受惠。龍井區的十五位里長氣得集體缺席議會以示抗議，對於台中市府以政治凌駕民生的心態，感到心寒。

中央政府推動新生兒家庭補助，每胎十萬元，展現國家對年輕家庭的關懷與支持，為鼓勵生育注入強心針。實質減輕育兒經濟壓力，值得高度肯定。尤其在少子化年代，社福政策重點更應以兒童利益為優先。反觀台中市，甚至連台電的善意挹注都峻拒於門外，器量未免褊狹。當市議會強烈要求普發每人五萬元現金紓困，中市府卻說會排擠其他預算而悍拒，硬是不肯發五萬，結果呢？孩童的午餐只施捨補助五元，盧媽媽對孩子的溫度在哪裡？

誠摯期盼台中市政府放下身段，檢視財政優先順序，儘快將免費營養午餐納入全市孩童的基本權利，以行動展現對學童的承諾。

（作者是教師)

