自由廣場》深入災區角落 發揮強大戰力 ／「國軍超人」一直與花蓮同在

◎ 郭索

近日網路冒出質疑國軍缺席災區的流言，這是針對國軍遂行形象攻擊的典型認知作戰。但眾所周知，早在紅色警戒發布的前夕，國軍就已與地方政府與中央應變機構協調，派遣中型戰術輪車暨兵力進駐光復鄉，九月廿二日即與撤離行動同步展開，這些都是鐵錚錚的事實。堰塞湖溢流當天，國軍更在第一時間由參謀總長出面召開會議，部署進駐行動，並下令多個作戰區待命支援。國軍救災的效率與紀律，從不因謠言而動搖。

災變隔天，九月廿二四日凌晨，國軍動員數百弟兄與多輛重型車輛摸黑進駐災區，工兵與工程機具隨即展開清理任務。隔日更動用CH-47SD直升機空投特戰、化學兵及搜救裝備，展現跨區機動能力，更呈現全國兵力整合救災的實力。如此行動序列，遠超過民間組織所能承擔的規模與節奏。「鏟子超人」當然令人感動，但「國軍超人」更是一直都在。災難當前，抹黑國軍、分化團結，惡毒莫過於此。

民間參與救災，是社會韌性的展現，國軍守護家園，則是國家力量的展現。倘若真心為災區發聲，就不能藉匿名帳號挑撥離間。更不該將第一線將士的血汗，打成鍵盤謠言的炮灰。一切扭曲事實、造謠政府無作為的網路黑文，都是為政治操作在鋪路，在這場災變，人民、志工與國軍並肩作戰，軍民團結一條心，誰都別想趁機搞分化。

「鏟子超人」是值得敬佩的平民英雄，「國軍超人」則是值得信賴的沈默英豪。有了國軍作後盾，民間更加有底氣，彼此互補，相互成就，自能承擔如此超大規模的災害。災區泥濘的清除，復原重建的動員，都須有國軍的投入，這是長期支撐的有力保證。災區尚在重建，傷痛猶未平撫，除了團結別無他路。那些想見縫插針，在軍民之間搞分化的，正是必須被清除的政治污泥。

（作者從事自由業）

