自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》深入災區角落 發揮強大戰力 ／「國軍超人」一直與花蓮同在

2025/10/04 05:30

◎ 郭索

近日網路冒出質疑國軍缺席災區的流言，這是針對國軍遂行形象攻擊的典型認知作戰。但眾所周知，早在紅色警戒發布的前夕，國軍就已與地方政府與中央應變機構協調，派遣中型戰術輪車暨兵力進駐光復鄉，九月廿二日即與撤離行動同步展開，這些都是鐵錚錚的事實。堰塞湖溢流當天，國軍更在第一時間由參謀總長出面召開會議，部署進駐行動，並下令多個作戰區待命支援。國軍救災的效率與紀律，從不因謠言而動搖。

災變隔天，九月廿二四日凌晨，國軍動員數百弟兄與多輛重型車輛摸黑進駐災區，工兵與工程機具隨即展開清理任務。隔日更動用CH-47SD直升機空投特戰、化學兵及搜救裝備，展現跨區機動能力，更呈現全國兵力整合救災的實力。如此行動序列，遠超過民間組織所能承擔的規模與節奏。「鏟子超人」當然令人感動，但「國軍超人」更是一直都在。災難當前，抹黑國軍、分化團結，惡毒莫過於此。

民間參與救災，是社會韌性的展現，國軍守護家園，則是國家力量的展現。倘若真心為災區發聲，就不能藉匿名帳號挑撥離間。更不該將第一線將士的血汗，打成鍵盤謠言的炮灰。一切扭曲事實、造謠政府無作為的網路黑文，都是為政治操作在鋪路，在這場災變，人民、志工與國軍並肩作戰，軍民團結一條心，誰都別想趁機搞分化。

「鏟子超人」是值得敬佩的平民英雄，「國軍超人」則是值得信賴的沈默英豪。有了國軍作後盾，民間更加有底氣，彼此互補，相互成就，自能承擔如此超大規模的災害。災區泥濘的清除，復原重建的動員，都須有國軍的投入，這是長期支撐的有力保證。災區尚在重建，傷痛猶未平撫，除了團結別無他路。那些想見縫插針，在軍民之間搞分化的，正是必須被清除的政治污泥。

（作者從事自由業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書