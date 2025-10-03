自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》「可笑的懲罰」是國安危機

2025/10/03 05:30

中共安插在台灣社會的共諜、代理人等，何止有幫派背景的政黨，然而，由於法制面仍不足，國安案件即便偵辦起訴，最後也經常出現「情重法輕」的結果。（彭博資料照）

華盛頓郵報發表調查報導，披露有幫派背景的台灣某政黨，成員受命中國統戰部官員，在台為北京宣傳、招募間諜，且擁有大批槍械。這證實了國人所憂慮的第五縱隊潛伏問題。雖然該黨已經遭內政部啟動解散程序，但其領導人揚言，縱然被解散，也會設法重建。中共安插在台灣社會的共諜、代理人等，何止有幫派背景的政黨，然而，由於法制面仍不足，國安案件即便偵辦起訴，最後也經常出現「情重法輕」的結果。對此，華郵另引述美國前高階情報官員的評論說，台灣對間諜行為是「可笑的懲罰」，發揮不了嚇阻作用。外媒的可笑，足證國安危機，是我們朝野應正視的課題。

針對國安案件的量刑問題，檢察總長邢泰釗呼籲，若證據明確，希望法官以國家利益為優先，從重量刑。他還說，國安及國防軍事機構應加強「犯罪預防與風險管理」；偵查機關部分，檢察官蒐證得更完備。按其所言，捍衛國安，須上中下游各執司部門有共同的方向，齊心努力，任一環節有缺漏，就會縱放共諜，打擊民心。前軍事情報局長劉德良日前疾呼，政府對共諜及叛國者要加重修法，避免刑度量刑偏輕，他指出，檢視歷年涉入國家安全的間諜行為，相關案件刑度多在一至四年之間，明顯過輕，甚至遠低於貪汙案，無異於鼓勵貪腐者充當共諜。此外，包括官員與法界多次呼籲成立專責「國安法庭」進行審理，也有待司法部門以更積極的腳步回應。

面對中共滲透台灣日益嚴重，總統賴清德今年三月在國安高層會議，曾就中國對台五大威脅提出共十七項因應策略，包括恢復軍審制度等多項國安修法。賴總統上月與黨籍立委餐敘時，也針對立法院新會期，表達會端出上百條相關修法，以反制中國滲透。不過，行政院近日說，新會期優先法案，首先落實「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策共廿項法案，以及海纜防護七法，以及三項預算案。總計這三十項優先法案裡，未列賴總統先前揭櫫的國安法案。卓榮泰週二赴立法院院會進行口頭施政報告時，在說明「社會韌性，國家安全」的施政方向，僅提到面對中共對台複合性施壓，將積極落實總統提出的「和平四大支柱行動方案」及「國安十七項因應策略」。但未多加陳述如何落實，遑論說明將提出哪些國安法案。這是否在告訴國人，行政團隊於立法院本會期，似乎並未將此列為重中之重。

從行政部門角度，面對大罷免後國會朝小野大的結構依舊，為了施政的順利，乃至明年度總預算以及數項特別預算案能過關，暫時未把國安法案置於首位。然而，在野黨也已抨擊政府內部有嚴重的國安漏洞，包括近期一審宣判的民進黨前黨工涉共諜案，涉案者有擔任過外交部長辦公室諮議、總統府總統辦公室諮議等機敏要職。然而，相較於在野陣營多聚焦究責更高層官員，執政部門應順勢端出防堵國安漏洞的各項修法與行政措施，除傳達國安零容忍的堅定原則，並盼藉此團結朝野共同應處日漸嚴峻的國安危機。尤其，台灣正加強與美國等國家建立國防供應鏈，盼能直接在台生產軍備，供應內外之需。我們絕對不希望外媒說的「可笑的懲罰」，成為國際看待台灣無力維護國安的不良印記。尤其，友盟國家若因此放緩或減少安全合作，勢必阻礙防衛能力的提升。執政者為所應為，不必要瞻前顧後。試想，在野方面若對國安法案有扯後腿行徑，也凸顯朝野對國安重視態度的差異。

中國對外擴張日益升高，對台諜報情蒐也更加頻密。例如為其鎖定的國安部門，近年已有海巡隊員涉案，顯示中共佈線之廣。另方面，台灣的幫派、宮廟等，中國更直接滲入，早已是安全漏洞。去年總統與立委選舉前夕，中國大舉招待台灣基層村里組織前往旅遊，這明顯涉及反滲透法的介選手法，檢調雖積極偵辦，但查案過程阻力不小，連要起訴都有困難。最主要是相關案件的證據，掌控在對岸，舉證上有難度。明年底逢直轄市與縣市長等地方選舉，過去這類選舉，愈往基層走愈容易出現中共代理人參選，政府必須更有效因應。中共滲透無孔不入，媒體或輿論較少關注的基層活動或地方選舉，反而方便錢色或脅迫手段操弄。利用民主反民主，興風作亂，再營造民主失敗論的認知戰，腐蝕我們民主基石，這是由下而上的國安危機。

