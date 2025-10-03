自由廣場》濫情的立院 尷尬的教師節

◎ 方復權

九二八教師節連同周末，全國休假三天。捫心自問，過得很心虛、汗顏。

明明是為了向老師表達作育英才的敬意，卻搞到全民通通有獎。筆者上周五在某公共場所，聽到櫃台服務人員和客人聊到此事，彼此都面露不可思議的神情。我將心比心，那是尷尬夾雜著占便宜的心虛。

的確，全國教師在教師節當天放假，學生因而免上學。依兒少法，父母或監護人須對未滿十八歲之學子負起保護、教養之責任；但父母或監護人若僅因未滿十八歲之學子放假在家，就一律同步休假，就顯示修法不嚴謹，是刻意討好非教職的其他人民。

社會型態早已改變，高中生休假在家，叫外食或外賣送餐就能解決午餐，只有國中以下學生需要家長照料。修法的立委不管三七廿一，懶得檢討個中細節，就直接讓全國勞工放假一天，沒道理。

每逢颱風，工商界大老就呼籲政府「別亂放颱風假」，否則一天的GDP又要掉多少趴。如今向教師致敬，其他行業反而離開崗位，跟著放不屬於自己的假，這豈不是比放颱風假更濫情？

國會立委應該重新審視這項法案，讓教師節休假有尊嚴，一般勞工堅守個人崗位，百工百業各司其職，落實取予有節的公平精神。

（作者從事國際貿易）

