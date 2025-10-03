自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》濫情的立院 尷尬的教師節

2025/10/03 05:30

◎ 方復權

九二八教師節連同周末，全國休假三天。捫心自問，過得很心虛、汗顏。

明明是為了向老師表達作育英才的敬意，卻搞到全民通通有獎。筆者上周五在某公共場所，聽到櫃台服務人員和客人聊到此事，彼此都面露不可思議的神情。我將心比心，那是尷尬夾雜著占便宜的心虛。

的確，全國教師在教師節當天放假，學生因而免上學。依兒少法，父母或監護人須對未滿十八歲之學子負起保護、教養之責任；但父母或監護人若僅因未滿十八歲之學子放假在家，就一律同步休假，就顯示修法不嚴謹，是刻意討好非教職的其他人民。

社會型態早已改變，高中生休假在家，叫外食或外賣送餐就能解決午餐，只有國中以下學生需要家長照料。修法的立委不管三七廿一，懶得檢討個中細節，就直接讓全國勞工放假一天，沒道理。

每逢颱風，工商界大老就呼籲政府「別亂放颱風假」，否則一天的GDP又要掉多少趴。如今向教師致敬，其他行業反而離開崗位，跟著放不屬於自己的假，這豈不是比放颱風假更濫情？

國會立委應該重新審視這項法案，讓教師節休假有尊嚴，一般勞工堅守個人崗位，百工百業各司其職，落實取予有節的公平精神。

（作者從事國際貿易）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書