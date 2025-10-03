自由廣場》養狗仔搞政治跟監 恐涉國安問題

◎ 朱孟庠

黃國昌搞政治狗仔跟監，直到他當上立委猶未收手，反而變本加厲，擁有立法權力的政客豈能暗中建立狗仔軍團，用以對付看不爽的政治對手？ 這是報私仇、逞私怨，與公益無涉，不但是重大政治醜聞，更是國安級核彈。

去年五月十五日王義川遭中國點名制裁，同一天這群狗仔就去租車跟監，比對後是同一批人，來自同一筆資金，今line對話已曝光，細查狗仔集團組織二〇二一年就成立，黃國昌培養跟拍集團的資金來自何處？國內或有境外勢力？尚未曝光的資料又做何用途？

假媒體之名，針對政治人物進行非法跟監，受害者眾，諸如：鄭文燦是海峽交流基金會董事長；梁文傑是陸委會副主委及發言人，職務都與對中政策有關；陳時中前衛福部長是防疫英雄，當時民調之高為綠營大明星，選台北市長時被跟監，為幫中共特定栽培的蔣萬安打擊敵人，抹黑鬥臭了陳時中，影響大選；潘孟安操盤賴總統大選，現是總統府祕書長，以跟監打擊府方威信，政黨鬥爭奪權。而報復性的有：監委蘇麗瓊是柯文哲京華城案彈劾人；監委李俊俋是《國會擴權法案》在憲法法庭的監察院代表；沈伯洋是大罷免的領導人、研究中共對台認知作戰的專家、黑熊學院創辦人；此外還有苗博雅，是未來綠營考慮的北市長參選人…跟監動機絕非為了揭弊，民眾並未向媒體陳情，這完全是針對性的對付政敵。透過跟監偵防達成政治目的，要你聽話、操縱你或毀了你。

黃國昌養狗仔軍團的資金，如果來自境外敵對勢力，又將資料提供給中國，那將是核彈級的國安事件，事涉「間諜罪」、「洩密罪」、「為境外勢力服務罪」，桃檢之前怎會草草結案？

黃國昌鎖定特定綠營對象搞政治跟監，並直接指揮狗仔訓練師謝幸恩，謝女從民報、菱傳媒，混進中央社，取得記者聯誼會主席身分，這一切倘若是有計畫性的操作，問題就更嚴重了。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

