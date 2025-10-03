自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》 表面虛偽調停 暗賣軍火爽撈／泰柬邊境衝突 中共露出馬腳

2025/10/03 05:30

◎ 衛重華

紐約時報近期揭露中共在泰柬衝突中耍陰險的雙面伎倆。二〇二五年七月，泰柬爆發十年來最嚴重的邊境武裝衝突，中國表面上積極調停，卻被查出早在六月就暗中向柬埔寨運送火箭彈與砲彈，透過軍用運輸機Y-20降落於柬國施亞努市海軍基地，再將彈藥轉運至北部邊境。泰國高層軍官已確認這些情報，並透過跨軍種情資網掌握中國軍援柬方的具體細節。

柬埔寨試圖淡化此事，聲稱武器運輸與中柬軍演時機重疊，其實，中柬聯合軍演早在五月底就結束，與運輸時程明顯不相干，中共國防部對此指控迄無回應，僅在衝突後急忙安排與泰國軍事代表會晤，否認相關軍援，卻避重就輕、未列時間，掩蓋事實。

報導指出，中國近年已成為泰國最大武器供應國，甚至超越美國。中泰軍火交易繁盛，中共明知泰柬邊境緊張，卻仍選擇向軍事預算相對較低的柬埔寨傾銷軍火。東南亞人權組織「鞏固人權」專家直指，實地觀察所見，柬方用的所有彈藥皆為中國製。中國非但未檢討武器外流所造成的區域平民死傷，反倒反覆利用「和平調人」的假面塑造外交形象。

在泰柬衝突中，中共的行徑再度證明其毫無正義與道德底線。一方面擔任地區和平調停者，另一方面卻是暗中火上加油的軍火輸出國。其高層軍官對外否認軍援柬埔寨，實際上卻利用演習與軍事合作為掩護，向弱勢一方輸送火箭彈與迫砲彈，導致平民死傷，公然踐踏人道法則。這種挑撥離間的慣用手段，與俄羅斯在烏東地區的混合戰操作如出一轍。

中共長年以軍售滲透東南亞政權，假借聯合軍演名義部署裝備，卻在衝突爆發時扮演和事佬，這不僅是國際外交上的偽善，更是對東南亞國家主權與和平的嚴重破壞。一旦事實揭穿，中共只會繼續利用模糊措辭否認到底，將責任推給所謂「誤導性的情報」，企圖將真相埋入層層煙霧中。

然而，這些戰火中的亡魂與損毀的村落，都是中共製造武器所留下的鐵證。當中國製火箭彈落入他國民居，當和平調人之名被看穿是軍火商的遮羞布，北京的形象將與虛偽、背信永遠劃上等號。真正的和平，不能靠撒謊與軍火維繫；真正的中立，從不與死亡同行。

（作者是軍人）

