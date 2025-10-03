自由廣場》華郵母女兩代的台灣見證

◎ 高碩泰

「華盛頓郵報」日前以偌大篇幅揭露台灣的統派政黨與黑幫掛鉤，和北京裡應外合，成為威脅台灣國家安全的潛在「第五縱隊」，引發國人及有關單位關注。當天華郵也以極大版面，刊出該報傳奇性資深記者韋慕絲（Lally Weymouth）過世，享年八十二歲，在台灣似未見相關報導。韋慕絲以專訪美國暨國際政治領袖而享譽半世紀，與長期擔任華郵發行人，赫赫有名的已故母親葛蘭姆（Katharine Graham）同為美國重量級媒體人，母女兩代更分別第一手見證台灣的政治民主化關鍵進程，並即時向全球傳播，舉世矚目。

二〇一六年五二〇蔡英文總統就職未及一個月，忙著規劃首次出訪暨過境美國，韋氏親電我國駐美單位盼能專訪蔡，台北高層以該報國際聲譽與影響力，即刻同意，韋氏遂在七月中旬飛台拔得頭籌，成為知名國際媒體專訪新任蔡總統的第一人。她特別提問，蔡作為亞洲第一位非政治世家出身的女性元首及未來的治國理念，蔡回應表示高票勝選，反映台灣民眾服膺的民主開放價值，另重申政府對兩岸關係的善意承諾，但拒絕接受北京就「九二共識」施加的框架與限期。專訪經華郵以全頁篇幅刊出後，佳評如潮，我駐美單位收到華府政界、國會、智庫與兩黨人士的廣泛迴響。

在此之前整整三十年，母親葛蘭姆於一九八六年十月在台拜會蔣經國總統(九月廿八日民進黨甫在圓山飯店成立)，獲蔣親口透露國民黨當局將適時解除戒嚴、黨禁、報禁。這項石破天驚的消息經華郵獨家披露後引起震撼，不到一年，政府在一九八七年七月十五日宣布解嚴，結束長達四十年的白色恐怖時代。就當時仍在跌宕磨合的台美關係而言，華府從此對民主化台灣的堅定支持，成為跨黨派共識迄今。

華郵母女不僅是白宮常客，也周旋於政商名流，自甘迺迪以降的歷任總統，幾乎都曾是她們華府寓所的座上賓。葛蘭姆因華郵揭發「水門事件」而家喻戶曉，本人著作也榮獲普立茲獎，被譽為廿世紀最具影響力的女性報人。韋慕絲則以敏銳、細膩的手法採訪無數美國及世界級領袖，她專訪蔡總統後向我駐美單位致謝，並認係媒體生涯的一大殊榮。母女隔卅年先後訪台，相互輝映，分別現場見證台灣跨世紀的政治民主化指標，意義不凡。

華府是美國平面、電子媒體的兵家必爭之地，競逐激烈，網路、數位媒體也不遑多讓，百家爭鳴。面臨川普總統強勢回歸後華府丕變的政治生態與媒體氛圍，台灣如何掌握議題先機與節奏，爭取輿論支持，推升穩健共贏的台美關係，厥屬一大考驗，亟思自助人助，事在人為！

（作者為2016—2020年駐美代表）

