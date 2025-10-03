自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》華郵母女兩代的台灣見證

2025/10/03 05:30

◎ 高碩泰

「華盛頓郵報」日前以偌大篇幅揭露台灣的統派政黨與黑幫掛鉤，和北京裡應外合，成為威脅台灣國家安全的潛在「第五縱隊」，引發國人及有關單位關注。當天華郵也以極大版面，刊出該報傳奇性資深記者韋慕絲（Lally Weymouth）過世，享年八十二歲，在台灣似未見相關報導。韋慕絲以專訪美國暨國際政治領袖而享譽半世紀，與長期擔任華郵發行人，赫赫有名的已故母親葛蘭姆（Katharine Graham）同為美國重量級媒體人，母女兩代更分別第一手見證台灣的政治民主化關鍵進程，並即時向全球傳播，舉世矚目。

二〇一六年五二〇蔡英文總統就職未及一個月，忙著規劃首次出訪暨過境美國，韋氏親電我國駐美單位盼能專訪蔡，台北高層以該報國際聲譽與影響力，即刻同意，韋氏遂在七月中旬飛台拔得頭籌，成為知名國際媒體專訪新任蔡總統的第一人。她特別提問，蔡作為亞洲第一位非政治世家出身的女性元首及未來的治國理念，蔡回應表示高票勝選，反映台灣民眾服膺的民主開放價值，另重申政府對兩岸關係的善意承諾，但拒絕接受北京就「九二共識」施加的框架與限期。專訪經華郵以全頁篇幅刊出後，佳評如潮，我駐美單位收到華府政界、國會、智庫與兩黨人士的廣泛迴響。

在此之前整整三十年，母親葛蘭姆於一九八六年十月在台拜會蔣經國總統(九月廿八日民進黨甫在圓山飯店成立)，獲蔣親口透露國民黨當局將適時解除戒嚴、黨禁、報禁。這項石破天驚的消息經華郵獨家披露後引起震撼，不到一年，政府在一九八七年七月十五日宣布解嚴，結束長達四十年的白色恐怖時代。就當時仍在跌宕磨合的台美關係而言，華府從此對民主化台灣的堅定支持，成為跨黨派共識迄今。

華郵母女不僅是白宮常客，也周旋於政商名流，自甘迺迪以降的歷任總統，幾乎都曾是她們華府寓所的座上賓。葛蘭姆因華郵揭發「水門事件」而家喻戶曉，本人著作也榮獲普立茲獎，被譽為廿世紀最具影響力的女性報人。韋慕絲則以敏銳、細膩的手法採訪無數美國及世界級領袖，她專訪蔡總統後向我駐美單位致謝，並認係媒體生涯的一大殊榮。母女隔卅年先後訪台，相互輝映，分別現場見證台灣跨世紀的政治民主化指標，意義不凡。

華府是美國平面、電子媒體的兵家必爭之地，競逐激烈，網路、數位媒體也不遑多讓，百家爭鳴。面臨川普總統強勢回歸後華府丕變的政治生態與媒體氛圍，台灣如何掌握議題先機與節奏，爭取輿論支持，推升穩健共贏的台美關係，厥屬一大考驗，亟思自助人助，事在人為！

（作者為2016—2020年駐美代表）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書