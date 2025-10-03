自由廣場》別把意識形態帶進校園 中市府片面禁打高端的荒謬

◎ 楊智強

台中市政府近期宣布，公費流感疫苗在校園集中施打時將排除高端疫苗。市府所持理由是家長信任度不足，但如此獨斷，已導致疫苗品牌遭受排擠。如此禁令讓人錯愕，疫苗是科學產品，通過嚴謹的審查程序，但中市府卻將政治意識形態帶進校園，不僅荒謬至極，更嚴重損害公共利益。

此因，高端流感疫苗經過嚴格的臨床試驗暨國家食藥署認證，安全性及有效性與其他大廠疫苗無異。疾管署及衛福部均證實各家合法疫苗皆合格有效，無因疫苗品牌而有品質差異。疫情防疫的核心應是科學證據與實證數據，而非因為政治或民粹考量挑選疫苗品牌。

​試問台中市政府，疫苗的功效會因為施打地區不同而打折嗎？若高端疫苗確實既然已在醫院和診所由醫生常規使用，為何一進入台中校園就突然失格？這種校園外可打、校園內禁打的差別待遇，徹底戳破了市府假藉「家長信任度不足」的說詞。這項禁令毫無任何科學或公衛邏輯支撐，是標準的自相矛盾。

​各種合格疫苗品牌並立，各人選擇不同，中市府應提供多元選項，才能有效提高接種率、降低疾病重症。藉政治理由不當壓抑特定疫苗，形同政府用疫苗當作政治工具，將公共衛生演化成政治鬥爭的戲碼，這種行為令人錯愕，更是對全民健康的輕忽。禁止高端流感疫苗進入校園，除了非法限制施打選擇，更增加反疫苗情緒，削弱群體免疫效果。

疫苗政策應回歸科學與公共利益，台中市政府此舉明顯是反科學、政治干預公共衛生的典型案例。此舉成為校園公共衛生的負面教材，破壞家長對疫苗政策的信任，混淆科學與政治界線，長遠看將嚴重損害防疫成效與社會和諧。公共衛生決策理應立基於科學與專業，尊重每一位民眾的接種權利，不應成為政治意識形態的工具。

台中市政府應回歸專業，立即撤銷這項荒謬禁令，停止將人民健康當成政治籌碼。別讓我們國家的未來主人翁誤以為，在台灣，政治可以凌駕於科學之上，成為群體防疫的絆腳石。

（作者是教師）

