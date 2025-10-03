自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》靜觀日韓動向／台美關稅談判 勿被予取予求

2025/10/03 05:30

◎ 陳永昌

就在行政院副院長鄭麗君率團前往美國華府進行台美關稅談判第五輪實體磋商同時，美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片產能五五分工說法。鄭麗君堅守底線，返台後澄清純屬美方片面想法，雙方沒有討論，台灣談判團隊也不會答應。

晶片五五分工說再次凸顯華盛頓當局自四月以來欺人太甚「移動式球門」談判伎倆。足球場上比賽哨音吹響後，球門隨心所欲任意移動，對手能不能射門得分端看白宮臉色而定，唯我獨尊心態下說變就變，得寸進尺吃人夠夠。日本與南韓兩國即使拿到百分之十五關稅協議，仍然吃足苦頭，始終難以擺脫川普政府沒完沒了凌遲，對台灣來說焉知非福。

兩個月前，首爾與東京當局分別承諾對美投資三千五百億美元與五千五百億美元作為關稅協議附帶條件；針對資金來源、具體項目、風險分配以及利潤分享機制，日韓期待透過後續談判確認，川普政府顯然打算強勢整碗端去。

根據白宮公布協議概要，日本投資五千五百億美元利潤分配，美國保留九成，日本僅分得一成；盧特尼克進一步解釋，日美兩國先五五平均分配利潤，一旦日本投資回本後，才變成美國囊括九成利潤。盧特尼克故作大方強調，從長遠角度來看，日本納稅大眾沒付出任何代價，前提是投資項目最後能夠盈利。

更大疑慮來自資金運用主導權完全掌握在川普手中，決策過程缺乏透明度，川普還強硬表示兩國必須一次性「預付」款項，盧特尼克放話說美國要拿到「現金」，而不是「貸款」，更不是空頭支票承諾，必須在川普任期屆滿前全數到位。種種軟土深掘霸道行徑，即使穿插獅子大開口虛張聲勢談判技巧，身為長期盟友的日韓兩國倍感心寒。吃足苦頭後傳出反悔聲音，主張寧願承擔高額關稅，也不能夠予取予求掏空國庫投資美國。

南韓總統李在明指出，如果照單全收美方要求，南韓將會陷入堪比一九九七年亞洲金融風暴般危機。南韓國家安保室長魏聖洛坦承：現金三千五百億美元佔超過南韓外匯存底八成，現實上根本沒有能力做得到！日本自民黨總裁熱門人選高市早苗則罕見表態：如果美日投資協議損害日本國家利益，不排除重啟談判。

歷經半年來川普關稅反反覆覆震撼後，經濟不確定性新常態大勢已定，台灣不如靜觀日韓兩國動向後，隨機應變後發制人。

（作者為企業專業經理人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書