新聞線上》誰來光復立法院

2025/10/02 05:30

花蓮立委傅崐萁憑藉國民黨團總召的身分，又在立法院重施故伎，杯葛總預算，要挾行政院。（資料照）花蓮立委傅崐萁憑藉國民黨團總召的身分，又在立法院重施故伎，杯葛總預算，要挾行政院。（資料照）

記者陳杉榮

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，光復鄉災情慘重。這段期間，鏟子超人、機械大軍、便當義煮，公益和宗教團體進駐穿梭，協助國軍及各救災單位，「花蓮光復」的畫面讓人感受到社會韌性及光明面，重拾「光復家園」的信心。但另一方面，花蓮立委傅崐萁憑藉國民黨團總召的身分，又在立法院重施故伎，杯葛總預算，要挾行政院。兩相對照，全民支持花蓮光復，誰來光復立法院？

光復鄉災情凸顯政府治理問題，花蓮縣長徐榛蔚竟然需要內政部長劉世芳電話催促，才從韓國返台，是否延誤救災時機，必須調查清楚。救災需要預算的編列和撥付，行政院長卓榮泰說，將引用「丹娜絲及七二八豪雨災後重建特別條例」和預算，快速救災重建。傅崐萁則要求比照莫拉克颱風特別條例，廿天內三讀通過「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。傅總召此舉，意在催促快速通過救災預算，還是另要一筆錢，並意圖轉移花蓮縣府治理失能的責任？啟人疑竇。

救災重要，總預算審議，政府正常運轉也重要。去年此時，藍白兩黨因原住民禁伐補償金編列爭議，曾六度將中央政府總預算案退回拒審；如今，國民黨團揚言，如果行政院不編足軍人加薪、警消退休金提升等預算，不排除退回總預算案。事實上，「國軍待遇條例」及「警察人員人事條例」都有違憲疑慮，行政院已聲請釋憲與暫時處分，交由憲法法庭仲裁，豈容國民黨團一再破壞權力分立！行政院必須捍衛憲政制度，如果又像普發一萬元一樣「把違憲條文吞下去」，那麼行政院請快快洗洗睡了！

面對在野黨的攻勢，行政院一年多來左支右絀。七二六、八二三大罷免失利後，更像鬥敗的公雞，並未讓全民看到有政策主動出擊、帶領議題討論的中興氣象。黨內有腦袋、有智慧、有謀略的元老都健在，他們有去向元老請益嗎？「突破僵局」的機會掌握在執政者手上，為何不能善用？謀求在野立委的理解和諒解，進一步爭取支持。又或者，為何不授權國會黨團折衷妥協？跨出這一步。

花蓮光復鏟子超人的現象，正告朝野政黨和各類政客，人民的力量是龐大的，人民的眼睛是雪亮的。數十位國民黨立委也當深思，一年多了，還要繼續充當傅崐萁的「稻草人」嗎？難道藍委對於反年金改革這類反改革的法案都沒有意見嗎？「光復立法院」，讓國會議員普遍受到國人敬重，不是靠民進黨，也不用靠民眾黨，國民黨立委本身就可以做到，沒那麼困難。

