評論 > 言論 > 社論

社論》習近平的轉捩點

2025/10/02 05:30

習近平在北京人民大會堂舉行的國慶招待會上舉杯。（路透資料照）習近平在北京人民大會堂舉行的國慶招待會上舉杯。（路透資料照）

趕在十一前夕，中共政治局會議確定，本月二十日至二十三日舉行四中全會。再過三週，一年多來外傳的北京高層鬥爭之謎會揭開謎底嗎？不論如何，九月三十日的七十六週年國慶招待會，習近平也不得不正視現實：今年以來，面對複雜形勢，中國正面對百年變局加速演進的國際形勢。但他仍念念不忘，實現中華民族偉大復興此一前無古人的偉大事業。諷刺的是，如果說中國已經掉入由盛而衰的陷阱，正是這位開倒車的「左王」一手造成的。

六月底，新華社才報導，習近平九月三日將出席主持紀念抗日、反法西斯戰爭勝利大會並閱兵。沒隔幾天，先是川普第一任的國安顧問佛林，繼而美國前駐百慕達大使史雷頓，公開指出習近平權位不穩現象。這些半官方發言，似乎令人更加確信，北京的詭譎氣氛，不全然是空穴來風。川普對中國的關稅談判，一拖再拖似乎在等中南海塵埃落定。與此同時，習近平健康欠佳、不良於行，越來越無法隱瞞公眾。九三閱兵，他與普廷閒談器官移植、活到一五〇歲，反而折射出習對自己健康亮起紅燈的憂慮。對中共利益集團而言，這既是一場危機處理（不能危及一黨專政），也是一場後習時代的搶座（先下手為強）。

習近平為同志們提供了機會之窗，同志們毫不遲疑地動起手來，很重要的因素在於，中國經濟失落、民生困頓、社會矛盾、對外關係（反美反西方）陷入總體危機，稍有不慎「蘇東波」的大禍可能臨頭。回顧五年來的時間軸，不難理解這位「左王」如何把中國「玩殘」，如何令改革開放累積的能量快速消釋。美國有轉捩點，中國也有轉捩點。中國的致命時間，應該落在二〇二〇年，舊曆春節前夕，武漢爆發新冠疫情。專政邏輯使然，二〇二〇年，一二三自由日，因新冠病毒爆發、向外傳播，武漢宣佈「封城」。官方數據顯示，「封城」前約有五百萬人逃離。而且，北京始終對外隱瞞疫情，對溯源調查採不合作主義。於是，短時間內，疫情擴散全球，各國傷亡慘重，全球經貿重創。中國，自然不能倖免，一是國際對中國失去信任，二是清零政策從根摧毀中國經濟。

疫情期間，趁各國自顧不暇，二〇二〇年六月卅日，通過、實施香港國安法，翻開「愛國者治港」的新頁。對於國際關切，北京悍然駁斥：「香港已經回歸祖國懷抱，中英聯合聲明作為歷史文件，不再具有任何現實意義，不具備任何約束力」。習近平口中的大國責任，原來如此不值一文錢。進而，二〇二二年二月四日，西方抵制的北京冬奧開幕，中俄發表聯合聲明：兩國友好沒有止境、合作沒有禁區。三週後，俄羅斯發動「特別軍事行動」，入侵烏克蘭。但閃電戰淪為持久戰，至今超過三年半，俄羅斯國力損耗，習近平卻暗助普廷，扮演「侵略軸心」的盟主。一如王毅所言：北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中吃敗仗，因為擔心美國隨後就會將全部注意力轉向中國！而這種憂慮，不正是習近平之戰狼外交有以致之？二〇二一年三月中的阿拉斯加會談，楊潔篪氣焰囂張地教訓美方：美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套云云。中國可以說不，民族主義戰狼外交，完全是韜光養晦的反命題。這與他揚棄改革開放，堪稱一體兩面。

清零封控，表面上是防疫政策，實際上在為更大的政治控制進行預演。二〇二二年三月廿八日，上海開始「封城」，對內對外影響擴大。二〇二二年十一月底、十二月初，因悼念新疆烏魯木齊火災，引發的全國反對清零政策示威潮，被稱為白紙運動或白紙革命。民怨沸騰下，不久清零政策劃下休止符。在此之前，該年十月中下旬，中共二十大粉墨登場：習近平三連任，執行上海封城的上海市委書記李強入常，胡錦濤指定接班人未入局且自己被架離會場，一年後李克強猝逝。人算不如天算，解除清零政策後經濟重開機欲振乏力，產業就業繼續螺旋下墜。關鍵在於，中美友好關係不再，集中力量應對中國挑戰，成為川普二．〇的重中之重，連「聯俄制中」也成為選項。更嚴重的是，習近平的整肅、清洗沒有止境，習本人拔擢者且在劫難逃，非習人馬更人人自危。

剩下的，就是天賜良機了。去年七月三中全會前後，盛傳習的健康突然惡化，「交班」安排遂不全以他的意志為轉移，各方人馬都想逐鹿中原。而戲劇的最高潮：習近平願意雌伏嗎？如果他篤信「一個有希望的民族不能沒有英雄」，那麼，「玉碎恥瓦全」之危險選擇，可能被他視為精神昇華。

