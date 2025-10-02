自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》被迫買美國農產品？我展現金融智慧的好機會

2025/10/02 05:30

◎ 蘇武華

據報導，台灣業者將規劃在未來四年內採購總額達一百億美元的美國農產品，包括黃豆、玉米、小麥、牛肉等。乍聽之下，我們似成「冤大頭」。但其實，只要方法用對，這項政治壓力也能轉化為一場聰明的投資。

近月來，中國幾乎停止向美採購黃豆，價格一路走低。既然台灣勢必要買，不如趁低價先出手，透過期貨合約鎖定價格。假設現在每蒲式耳十美元，四年後若漲到十三美元，提前鎖價就能大幅節省成本。

萬一價格續跌呢？也不用擔心，可以同時搭配「期權」保險工具。分批買進「看跌期權」（Put Option），若價格真的下滑，期權的收益就能補回損失。不論市場漲跌，都能穩住採購成本、不致虧損。

值得注意的是，美國政府團隊對這類操作早已駕輕就熟。商務部長盧特尼克多年深耕債券期貨，財政部長貝森特更出身對沖基金。對他們來說，運用衍生性金融工具處理經貿政策早是家常便飯。台灣若想在談判中不被動，也該熟悉市場操作，建構屬於自己的投資組合策略。

日本與韓國早已透過金融避險穩定糧食進口成本。台灣也該把農糧進口政策結合金融策略，進行智慧採購。國際談判裡，會買的人才有主導權。與其擔心被宰，不如學會買得漂亮，善用期貨與期權作為籌碼，展現台灣在經貿與金融上的智慧。

（作者為博士，退休公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書