自由廣場》被迫買美國農產品？我展現金融智慧的好機會

◎ 蘇武華

據報導，台灣業者將規劃在未來四年內採購總額達一百億美元的美國農產品，包括黃豆、玉米、小麥、牛肉等。乍聽之下，我們似成「冤大頭」。但其實，只要方法用對，這項政治壓力也能轉化為一場聰明的投資。

近月來，中國幾乎停止向美採購黃豆，價格一路走低。既然台灣勢必要買，不如趁低價先出手，透過期貨合約鎖定價格。假設現在每蒲式耳十美元，四年後若漲到十三美元，提前鎖價就能大幅節省成本。

萬一價格續跌呢？也不用擔心，可以同時搭配「期權」保險工具。分批買進「看跌期權」（Put Option），若價格真的下滑，期權的收益就能補回損失。不論市場漲跌，都能穩住採購成本、不致虧損。

值得注意的是，美國政府團隊對這類操作早已駕輕就熟。商務部長盧特尼克多年深耕債券期貨，財政部長貝森特更出身對沖基金。對他們來說，運用衍生性金融工具處理經貿政策早是家常便飯。台灣若想在談判中不被動，也該熟悉市場操作，建構屬於自己的投資組合策略。

日本與韓國早已透過金融避險穩定糧食進口成本。台灣也該把農糧進口政策結合金融策略，進行智慧採購。國際談判裡，會買的人才有主導權。與其擔心被宰，不如學會買得漂亮，善用期貨與期權作為籌碼，展現台灣在經貿與金融上的智慧。

（作者為博士，退休公務員）

