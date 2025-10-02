自由電子報
自由廣場》災後資源的管理與再利用

2025/10/02 05:30

◎ 陳文卿

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤清出來的淤泥堆積如山，且蔓延幾公里，這些淤泥如何管理是重要課題。

堰塞湖湧出，從河道、地表清出來的淤泥，是來自山上土石崩落下來的。東部有很多水泥廠，因西部不易開採土石生產水泥，因此都以宜花為重要生產基地。而開採山上礦石須取得地方政府核發的許可證，限制開採年限、開採範圍與開採量。現在天災沖刷下來好幾千萬噸以上的土石，應可供應水泥廠數年生產所需的原料需求。就如同當年莫拉克風災之後，大量砂石沖刷到東港溪、荖濃溪流域，許多砂石場紛開在高屏，成為中南部地區營建工程重要的砂石來源。

因此，建議採取以下措施：

一、擇地設置土石資源集中場，並做好圍籬、疏水等設施。除避免再度沖刷到道路、河川，造成二次污染外，這些土石也是可再利用的資源，應妥善管理再利用，且非經許可，私人不得擅自取用。

二、遴選合格砂石場進駐，將垃圾移除後，做好土石分類、分選後，公開標售。

三、請當地擁有礦石開採許可的水泥廠認購。未來數年內生產水泥、混凝土時，應使用這些天災土石為主，並限制開採量。而水泥廠、建材業者 ，也可標示使用災後資源，這也是力行ESG環境永續發展的一部份。

最後，政府各項公共工程，應要求優先使用這些以災後資源生產的營建材料。這也算是天災後，老天爺的一點回饋與補償。

（作者為環保服務業，再生綠建材產業推動聯盟召集人）

